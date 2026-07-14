Zubizarreta: “España tiene una identidad que le permite afrontar a grandes rivales”
Andoni Zubizarreta habla con voz baja y pausada, un tono poco reconocible para una leyenda que defendió la portería de España durante cuatro Copas del Mundo (1986, 1990, 1994 y 1998) y que es un gran ídolo en su país. En su voz hay también suficiente conocimiento futbolístico para asegurar que “España ha conseguido una identidad a partir del juego que le hace muy reconocible y que le permite afrontar a grandes rivales”.
Faltan pocas horas para que España enfrente a Francia en las semifinales del Mundial, un juego de alta tensión, adrenalina y buen tratamiento del balón. Sin embargo, Zubizarreta perteneció a una narrativa más ligada a algo como “La Furia”, a la garra, a la fuerza. La suya fue también una generación que, a pesar del talento, fue definida por la falta de victorias definitivas, según reconoce en entrevista con Sports Illustrated México.
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“Pero sí es verdad que nuestra característica de la camiseta roja de España era esa capacidad para resistirse también ante la derrota, o sea, el coraje, el choque, la velocidad, ese tipo de cosas”.
Tras retirarse de las canchas, continuó su carrera futbolística como director deportivo, esa posición que obliga a conocer las entrañas del juego desde afuera. Al mismo tiempo, la selección de España cambiaba su identidad.
“Luego eso ha evolucionado y también a partir sobre todo de la Eurocopa del 2008 que España gana con Luis Aragonés y con aquella selección ya de jugadores pequeños, ¿no? Que se decía de los pequeños que juegan a partir del balón, del juego de asociación”.
Aquella generación que incluía a Busquets, a Xabi, a Iniesta, ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y la Euro de 2012 con un futbol asociado al Tiki-taka, el tratamiento del balón que avanzaba desde el centro del campo y comenzaba a erosionar las defensas rivales.
-Ese estilo, el tiki-taka, vivió una crisis de casi una década –le pregunto a Zubizarreta–. ¿Cómo se ve en la actualidad?
-Es un rival durísimo para cualquiera. El técnico Luis de la Fuente ha sabido administrar una generación en tránsito y enfrentar de tú a tú a cualquier rival para ganarle a rivales muy importantes que tienen a veces jugadores más conocidos y, sin embargo, competir como equipo de una forma extraordinaria y asimilar, además, esos triunfos como un proceso de creación y de desarrollo con la alegría, pero tampoco eso significa que seas ni más ni menos que nadie.
Zubizarreta habla de la evolución del juego de su selección. De cómo el tiki - taka ha evolucionado a un sistema más pragmático que trata bien el balón, pero que tiene la suficiente verticalidad para golpear rápidamente la portería rival.
“Cuando esta selección fue a la Eurocopa de 2024 tenía mucho jugador joven, mucho jugador nuevo y no tenía una gran figura en aquel momento. Ahora vamos a verles de verdad. El equipo compitió de maravilla, ganó, pero no solamente ganó, propuso fútbol, fue un equipo que transmitía alegría, transmitía sensación de un equipo con el que un seguidor neutral se asociaría porque jugaba bonito y ganaba. Y además consolidó algunos perfiles: Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, jugadores que defienden las nuevas características del futbol español”.
Sin embargo, no atreve un pronóstico final: “Decir que son favoritos es de mala suerte. Es mejor esperar a ver qué tanto han madurado”.