Mundial: ahora o nunca para Tena
La selección de Guatemala llega a su cita frente a El Salvador con la soga al cuello. En el fondo de la tabla del Grupo A de la eliminatoria mundialista, el equipo que dirige Luis Fernando Tena ya no tiene margen de error: está obligado a ganar, y hacerlo hoy, si quiere mantener viva la esperanza de meter a los chapines al Mundial de 2026 o, al menos, alcanzar la repesca.
Apenas en septiembre el ambiente era otro. El país respiraba ilusión, y así lo contaba Douglas Suruy, periodista de Prensa Libre: “En más de 15 años como periodista deportivo nunca había visto un apoyo así, con todo el país ilusionado por lograr un objetivo que se ha venido buscando desde hace muchísimos años.” Hoy, esa ilusión se diluye en un callejón oscuro.
Después de tres jornadas sin triunfo —dos empates y una derrota, con una diferencia de goles de -1—, Guatemala ocupa el último lugar del grupo, detrás del sorprendente líder Surinam, el favorito Panamá y su próximo rival, El Salvador. Los números son fríos, pero la sensación es clara: el equipo se ha metido en un lío del que sólo se sale ganando.
Prensa Libre lo resumió con dureza: “Los resultados han dejado mucho que desear.” . En otra nota fueron tajantes: “Guatemala sigue de último.”
En ESPN Centroamérica, el tono no es distinto: “La Selección se jugará la vida”, advirtieron, recordando que el equipo “se ha quedado sin margen de error”. Visto con la frialdad que el caso amerita es claro: estas alturas, un empate equivale a una derrota.
El partido de este martes en San Salvador es una final, aunque suene a cliché. Los chapines llegan urgidos de una victoria que les devuelva oxígeno y, sobre todo, fe. Porque hoy, da la impresión de que hay más esperanza en las gradas que dentro del vestidor.
Aun así, el mensaje desde el plantel busca mantener la calma. “Estar de último no significa que todo esté perdido”, dijo el zaguero del DC United Aarón Herrera a Prensa Libre. Tiene razón: Guatemala todavía tiene nueve puntos en disputa, pero sus tres rivales también pelean por lo mismo. Por eso ganar hoy es innegociable. Un triunfo los pondría con cinco puntos y los metería de nuevo en la batalla, justo antes de recibir a Panamá y Surinam en casa.
Surinam y Panamá marchan con cinco puntos, El Salvador suma tres y Guatemala apenas dos. Si los chapines no rompen su mala racha esta noche, el sueño mundialista podría empezar a desvanecerse antes de tiempo.
Qué necesita Guatemala para seguir con vida
Guatemala suma dos puntos en tres partidos y ocupa el último lugar del Grupo A. Le restan tres duelos:
- 14 de octubre: visita a El Salvador
- 13 de noviembre: recibe a Panamá
- 18 de noviembre: recibe a Surinam
Para mantener vivas sus aspiraciones, debe:
- Ganar los tres partidos restantes (llegaría a 11 puntos).
- Evitar que Surinam y Panamá superen los 10 puntos.
- Mejorar su diferencia de goles (-1), que podría ser decisiva en caso de empate.
Si los chapines ganan todo, podrían clasificar como líderes. Pero cualquier tropiezo los dejaría dependiendo de otros y de la diferencia de goles.