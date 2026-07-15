Nahuel Guzmán, suspendido 7 partidos de Concacaf por insultos al arbitro en la final
El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, ha sido castigado con siete partidos de suspensión en torneos de la Concacaf. Lo anterior, luego de protagonizar un altercado en la última final de la Copa de Campeones 2026.
Este miércoles 15 de julio, el Comité Disciplinario del organismo continental emitió un comunicado. A través de este, se revelaron las sanciones correspondientes a dicho encuentro, en el que los felinos cayeron en la tanda de penales ante el Toluca.
En el caso del guardameta argentino de 40 años, el motivo oficial de la sanción se debe a "usar lenguaje ofensivo hacia los árbitros". Asimismo, el reporte señaló su participación en una "confrontación masiva posterior al partido antes del inicio de la ceremonia de premiación".
Gignac también fue castigado
Pero el guardameta no fue el único en recibir una sanción. El delantero André-Pierre Gignac y el defensa de los Diablos Rojos, Antonio Briseño, fueron suspendidos por tres compromisos. Lo anterior se debe a que ambos futbolistas se vieron involucrados en un conato de bronca inmediatamente después del silbatazo final.
Cabe señalar que todas estas sanciones únicamente se aplicarán para los próximos torneos oficiales de clubes de la Concacaf. Por esta razón, el castigo no afectará la participación de los futbolistas en los partidos de la Liga MX ni en la Leagues Cup.
Además, en el caso del atacante francés, todavía se desconoce si llegará a cumplir con la sanción. Esto luego de que se confirmara su baja de Tigres, dejando su futuro profesional en el aire entre la búsqueda de un "último baile" en otra institución o el anuncio formal de su retiro de las canchas.