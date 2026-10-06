Nations League: ¿Por qué solo se juega en dos de las seis Confederaciones?

La Nations League que surgió en Europa y fue replicado solo por Concacaf, refleja la diversidad de proyectos en cada Confederación que compone la FIFA, y al mismo tiempo la imposibilidad para que en el mundo exista un calendario futbolístico homogéneo.

El torneo que saturó esta Fecha FIFA de partidos oficiales en Europa y Concacaf surgió como una idea de Michel Platini cuando era presidente de UEFA, para contrarrestar las ventanas de partidos internacionales con amistosos irrelevantes.

Antes de ello, los jugadores y selecciones se quejaban del desgaste de los viajes para participar en encuentros de poca audiencia y escaso valor competitivo, y por ello ideó el torneo que hoy cuenta con ascensos, descensos, un título y además otorga plazas para otras competencias oficiales de la Confederación del Viejo Continente.

Así le dieron carácter oficial a lo que antes eran fechas de carácter amistoso, pero la idea no encontró eco más que en Concacaf, ya que ni en Conmebol, Áfica, Asia u Oceanía se disputa este torneo, sino que mantienen juegos de preparación, o de clasificación a competencias regionales como la Copa Africana de Naciones o la Copa Asiática.

Mientras tanto, en UEFA y Concacaf armaron el torneo con similitudes y diferencias, desde el 2018 en el Viejo Continente, y un año después en Concacaf. Entre las similitudes está que en ambas Confederaciones se disputa mediante un sistema de ligas, en Concacaf con la A, B y C, y en Europa hasta la D, según el ranking de los equipos.

Entre las diferencias está que en Concacaf las cuatro mejores selecciones se ahorran la fase de grupos. Por ello fue que México jugó amistosos en la Fecha FIFA actual (contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile), igual que Estados Unidos, Canadá y Panamá, y comenzarán su participación directo en los Cuartos de Final en noviembre contra Jamaica.

Infantino ayudó a crear la Nations League

Curiosamente, uno de los personajes que estructuró el torneo fue Gianni Infantino, cuando era secretario general de UEFA. Hoy, la FIFA ve con recelo cualquier competencia que no esté regida por ella.

El hoy presidente de FIFA participó en la justificación de la Liga, durante los años en que Europa contaba con amistosos de poco interés, con las cadenas de televisión pagando poco y selecciones de élite que sufrían un desgaste innecesario.

Por ello, la Nations League salvó el negocio televisivo y ofreció una vía de rescate y clasificación directa a la Eurocopa para las selecciones de menor rango.

En Concacaf la motivación no fue dotar de partidos más interesantes, al menos para México, acostumbrado a jugar en Estados Unidos para llenar sus arcas. En el caso de esta Confederación, la dirigencia se impuso a los intereses de los “gigantes” del área, porque la razón fue elevar el nivel competitivo de los equipos de menor jerarquía.

Mientras México y Estados Unidos podían buscar rivales de cierta exigencia, las islas del Caribe y Centroamérica pasaban años sin competir oficialmente fuera de las primeras rondas mundialistas. Por ello, copiar el modelo europeo ordenó a las 41 asociaciones de Concacaf en categorías equitativas, disparando el valor comercial de sus torneos regionales.

¿Por qué el resto del mundo dijo ‘no’?

En Conmebol, con apenas 10 equipos, el formato histórico de las eliminatorias mundialistas ya funciona como una liga muy competitiva que atrae atención global y genera grandes ingresos.

Por su parte, en África y Asia tienen decenas de países con realidades económicas e infraestructuras de transporte muy dispares, por lo que organizar ligas continentales regulares con ascensos y descensos habría sido muy complejo. Es así que durante las Fechas FIFA mantienen formatos de eliminación directa y fases de grupos centralizadas rumbo a sus respectivas Copas Continentales.