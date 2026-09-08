'No me voy a poner a suplicar'; Lamine Yamal desdeña su candidatura en el Balón de Oro
El extremo del Barcelona, Lamine Yamal, afirmó este martes que cree tener posibilidades de ganar el Balón de Oro tras su gran temporada pasada, aunque aclaró: "no me voy a poner a suplicar nada".
"Yo creo que tengo posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos", afirmó Lamine en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Feyenoord, al ser preguntado por el Balón de Oro.
El atacante azulgrana admitió, no obstante, que la concesión del premio depende de los periodistas que lo votan y no cree tener que hacer campaña para lograrlo.
"No creo que lo necesite", dijo Lamine, añadiendo que la gente "puede pensar lo que quiera".
"Yo estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección, hemos sido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez", recordó.
"No puedo pedir más, dentro de esos jugadores, he dado un nivel increíble y es su trabajo, no me voy a poner a suplicar nada", aseguró Lamine Yamal.
El joven campeón del mundo respondió de esa manera tras ser preguntado por el Balón de Oro, después que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmara la víspera que podría ser un buen año para que lo ganara él.
Lamine Yamal, que el miércoles se estrena en una nueva edición de la Champions, admitió que el torneo continental es "un objetivo" a nivel colectivo.
A nivel personal, el extremo azulgrana quiere seguir creciendo: "Soy un jugador muy joven que tiene mucho margen de mejora, pero siempre escuchando", afirmó.
'Venía de ganar un Mundial, de pegar las vacaciones de mi vida'
Orgulloso de ser uno de los capitanes del Barça a sus 19 años, Lamine también quiso dejar atrás definitivamente los rumores sobre su estado de ánimo, disparados tras su gris inicio de temporada en LaLiga.
"Estoy muy feliz, no sé por qué se hablo tanto. Venía de ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo", explicó.
"Ahora parece que, de repente, ha cambiado todo, pero sigo igual que siempre, con muchísima ilusión. En ningún momento de mi vida he sido más feliz que ahora", afirmó.