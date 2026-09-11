Noche UFC celebra a México con Brandon Moreno, Alexa Grasso y una cartelera decisiva
UFC celebrará este sábado una nueva edición de Noche UFC con una cartelera dedicada al talento mexicano y latinoamericano. El Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, recibirá 13 combates y una función en la que Brandon Moreno y Alexa Grasso intentarán recuperar terreno dentro de sus respectivas divisiones.
La cuarta edición del evento se disputará durante el fin de semana previo a la Independencia de México. Aunque ningún campeonato estará en juego, varias peleas tendrán consecuencias importantes para el futuro de sus protagonistas y podrían definir a los próximos contendientes de UFC.
El plan original colocaba a Yair Rodríguez frente a Jean Silva en el combate estelar. Una lesión obligó al excampeón interino mexicano a retirarse y abrió la puerta para José Miguel Delgado, quien aceptó la pelea con aproximadamente tres semanas de preparación.
Silva ocupa el sexto lugar de la clasificación de peso pluma y suma seis victorias en sus siete presentaciones dentro de UFC. El brasileño terminó sus primeros cinco combates antes del límite, pero Diego Lopes frenó su ascenso en la edición de Noche UFC de 2025. Silva respondió en enero con una victoria sobre Arnold Allen y recuperó su posición entre los principales contendientes.
Delgado afrontará el desafío más importante de su carrera. El peleador de 28 años nació en Yuma, entrena en The MMA Lab de Glendale y contará con el respaldo del público de Arizona. Sus triunfos de este año sobre Andre Fili y Austin Bashi le permitieron recibir una oportunidad inesperada contra uno de los nombres más peligrosos de la división.
La diferencia dentro de la clasificación favorece a Silva, pero Delgado posee ventajas de altura y alcance. Ambos prefieren el intercambio directo y tienen capacidad para terminar una pelea. El brasileño arriesga su lugar entre los aspirantes al campeonato; el peleador local puede transformar su carrera con una sola victoria.
La atención mexicana aumentará durante el combate coestelar. Brandon Moreno enfrentará a Joseph Morales en el mismo recinto en el que conquistó por primera vez el campeonato de peso mosca. En 2021, el tijuanense sometió a Deiveson Figueiredo en Glendale y se convirtió en el primer campeón nacido en México dentro de UFC.
Cinco años después, Moreno regresará a ese escenario para disputar su primera Noche UFC. El excampeón ocupa el octavo puesto de la división y llega después de dos derrotas consecutivas. Su balance de cuatro victorias y cinco derrotas desde aquella primera coronación obliga al mexicano a conseguir un resultado que confirme su permanencia entre los mejores pesos mosca.
Morales representa un rival peligroso. El ganador de la temporada 33 de The Ultimate Fighter posee una marca profesional de 15-2 y una racha de seis triunfos. Ocho de sus victorias llegaron por sumisión, una especialidad que utilizó para terminar a Alibi Idiris y Matt Schnell en sus dos presentaciones más recientes.
El combate enfrenta la experiencia de un excampeón contra el impulso de un rival que busca ingresar por primera vez a la clasificación. Moreno necesita imponer su ritmo, defender los intentos de derribo y evitar que Morales controle la pelea en el suelo. Para el estadounidense, una victoria sobre el mexicano representaría el resultado más importante de su trayectoria.
Alexa Grasso también tendrá una pelea decisiva. La excampeona mexicana enfrentará a Manon Fiorot en un duelo entre dos de las principales contendientes del peso mosca. Grasso ocupa el tercer lugar de la clasificación y la francesa aparece en el segundo, por lo que el resultado tendrá una influencia directa sobre la siguiente oportunidad por el campeonato.
Grasso recuperó impulso en marzo con una contundente victoria sobre Maycee Barber durante el primer asalto. La mexicana volvió a mostrar la precisión y el poder que la llevaron al título. Además, participará por tercera vez en Noche UFC, un evento que ocupa un lugar especial dentro de su carrera después de que encabezó la primera edición en 2023.
Fiorot posee ocho triunfos en nueve combates dentro de UFC. La francesa perdió una pelea competitiva por el campeonato frente a Valentina Shevchenko, pero respondió con una finalización sobre Jasmine Jasudavicius en apenas 74 segundos. Una victoria sobre otra excampeona fortalecería su petición de una segunda oportunidad por el cinturón.
La situación de la división incrementó la importancia del enfrentamiento. Shevchenko dejó vacante el título debido a una lesión y Natalia Silva enfrentará a Wang Cong en UFC 332 para definir a la nueva campeona. La ganadora entre Grasso y Fiorot quedará en una posición privilegiada para recibir la siguiente oportunidad.
La representación mexicana continuará con David Martínez, quien enfrentará a Dan Ige en el inicio de la cartelera estelar. Martínez ocupa el octavo lugar del peso gallo después de superar a Rob Font y Marlon Vera. Ige, un veterano de la división pluma, bajará por primera vez a las 135 libras para intentar detener el ascenso del mexicano.
Waldo Cortes Acosta y Curtis Blaydes disputarán una pelea entre integrantes de los primeros lugares del peso completo. Tommy McMillen y Marwan Rahiki protagonizarán un duelo entre dos prospectos invictos dentro de UFC, con dos victorias por finalización para cada uno desde su llegada a la compañía.
Las preliminares también contarán con presencia mexicana. Édgar Cháirez enfrentará al veterano Tim Elliott, Rafa García se medirá con Rongzhu, Regina Tarín combatirá contra JJ Aldrich y Jessie Rosas abrirá su trayectoria en UFC frente a Sean King III.
La transmisión de las preliminares comenzará el sábado a las 12:00 del día, tiempo del centro de México. La cartelera estelar iniciará a las 3:00 de la tarde. UFC anunció Paramount+ como la plataforma para seguir el evento.
Cartelera estelar:
- Jean Silva vs. José Miguel Delgado
● Brandon Moreno vs. Joseph Morales
● Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki
● Manon Fiorot vs. Alexa Grasso
● Waldo Cortes Acosta vs. Curtis Blaydes
● David Martínez vs. Dan Ige
Cartelera preliminar:
● Tim Elliott vs. Édgar Cháirez
● Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov
● Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos
● Drakkar Klose vs. Tommy Gantt
● Rafa García vs. Rongzhu
● Sean King III vs. Jessie Rosas
● JJ Aldrich vs. Regina Tarín
Noche UFC no tendrá un campeonato como atractivo principal, pero sí ofrecerá peleas capaces de modificar varias divisiones. Silva defenderá su posición ante un rival local, Delgado perseguirá una victoria que puede cambiar su carrera, Moreno regresará al lugar de su primera coronación y Grasso buscará quedar a un paso de recuperar el cinturón. La celebración de México tendrá consecuencias mucho más allá de una sola noche.