"Nos sentimos como en casa"; Irán agradece a México por la estadía
La selección de Irán es la que ha debido viajar con más premura en lo que va de la Copa del Mundo 2026, entrando y saliendo de los Estados Unidos cada que disputa un partido; pero a pesar de las circunstancias adversas, el combinado asiático aun cuenta con oportunidades grandes de avanzar a la siguiente ronda del certamen, incluso con opciones para ser líder de su sector.
Después de haber recibido la noticia de que el conjunto iraní no podía pernoctar en el país de las barras y las estrellas, la federación tomó la decisión de mudar su campamento a México, específicamente a Tijuana. Ya con dos semanas en territorio azteca, los seleccionados han agradecido el cariño que han recibido por parte del pueblo mexicano, según lo afirmó su jugador Alireza Jahanbakhsh.
“Amamos a la gente mexicana, todos tenemos el mismo sentimiento. Desde que estamos allí, seguimos escuchando ‘Irán, hermano, ya eres mexicano’; eso demuestra cuánto amor nos dan, lo vuelve mucho más fácil. Para cada uno de nosotros, Tijuana se siente como casa”, señaló el atacante durante la zona mixta al término de su partido ante Bélgica este domingo.
Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump y los Estados Unidos permitieron a Irán su participación en la Copa del Mundo siempre y cuando entraran al país únicamente para disputar sus partidos, teniendo que abandonar apenas se terminaran sus cotejos.
Es por ello que la selección iraní ha tenido que vivir traslados más pesados que cualquier otro combinado que disputa el mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Afortunadamente para ellos, sus dos primeros partidos fueron en Los Ángeles, relativamente cerca de Tijuana, mientras que su tercero de Fase de Grupos, el próximo viernes 26 contra Egipto, ya será en Seattle, igual en la costa Oeste, pero ya casi en la frontera estadounidense con Canadá.
POSITIVOS ANTE LA ADVERSIDAD
“Para ser honesto, no pedimos mucho, solo pedimos el mismo procedimiento que las otras 47 selecciones; por otro lado, creo que es parte de nuestra cultura actuar de mejor manera en situaciones adversas”, añadió Alireza tras el partido.
Irán sufre varios contratiempos durante esta justa mundialista, como la negación de visas a parte de su staff y cuerpo técnico, o la prohibición del uso de tarjetas de crédito internacionales, lo que hace que servicios que son de fácil acceso se vuelvan más complicados para ellos.
El cuadro iraní empató sin goles ante Bélgica en su segundo juego de la Copa del Mundo, sumando dos unidades en lo que va del certamen. Los asiáticos ya han regresado a suelo mexicano para prepararse para su encuentro ante Egipto, en donde estarán compitiendo no solo para avanzar a la fase de 16avos, sino que buscarán hacerlo como primer lugar de su grupo, algo que lograrían con una victoria.
“Su hospitalidad es extraordinaria y creo que existe un sentimiento muy sincero y de mucho cariño entre los jugadores, el equipo y la gente de México”, cerraba en sus declaraciones el delantero, que finalizó su mensaje de apoyo a Tijuana con un “muchas gracias” en perfecto español.