Otra misión de rescate: Javier Aguirre ya es nuevo entrenador del Valencia
Javier Aguirre ya tiene nuevo equipo después de terminar su tercera etapa al frente de la Selección Nacional, luego de que el Valencia anunció este miércoles al mexicano como su entrenador hasta el final de la temporada 2026-27, con una opción para extender el contrato por una campaña adicional.
El Vasco, de 67 años, regresa así a uno de los campeonatos que mejor conoce y en una situación que tampoco le resulta desconocida, porque tomará a un equipo histórico en problemas para tratar de alejarlo de la zona de descenso.
Valencia ocupa el penúltimo lugar de LaLiga después de las primeras siete jornadas (1 victoria, 1 empate y 5 derrotas), situación que provocó la salida de Carlos Corberán. El nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, quien también recién llega al Valencia porque este miércoles fue su presentación, explicó que Aguirre fue elegido, entre otras razones, porque conoce la dificultad de la situación y afronta el desafío con ambición.
"A Aguirre lo conocen todos. El otro día él estaba en Los Ángeles y después del partido en Vitoria hablamos durante una hora y pico de madrugada sobre el equipo. Pidió partidos para analizar el equipo, y para él es un reto venir aquí. Viene de entrenar a México, que no es cualquiera, y es un reto importante para él", explicó Vázquez.
El Valencia será el séptimo equipo del Vasco en la Liga de España, tras dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, este último al que consiguió mantenerlo en Primera División e incluso llevarlo a la final de la Copa del Rey, un ejemplo de trayecto que buscará repetir en Valencia.
"Uno de sus valores principales es la gestión de grupo. El contexto no le asusta. Una de las cláusulas la puso él. Es muy ambicioso. Sabe a dónde viene y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Para nada le asusta el Valencia", agregó Vázquez.
Rechazó a dos rivales del Mundial
Aguirre tuvo varias opciones para dirigir después del Mundial, pues de acuerdo a diferentes reportes, Ecuador y Corea del Sur buscaron contratarlo, además de que también tuvo acercamientos desde Emiratos Árabes Unidos y la Liga MX.
Después de dirigir selecciones como México, Japón y Egipto, además de trabajar en Emiratos Árabes Unidos, eligió regresar al país en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera como entrenador de clubes.
"No tengo ningún entrenador firmado para el año que viene. Aunque no nos clasificáramos para Europa, si estamos contentos con Javier Aguirre, no significa que esté descartada su continuidad", agregó el director deportivo, Braulio Vázquez sobre Aguirre.
El DT mexicano será presentado en conferencia de prensa el próximo lunes y su primer partido con el Valencia será hasta dentro de dos semanas y media, el 11 de octubre, de visita contra el Racing de Santander del ex rayado Sergio Canales, una vez culmine la Fecha FIFA.