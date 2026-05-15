Pachuca vence a Pumas y Keylor Navas evita una derrota más amplia en semifinales
Pachuca golpeó primero en la semifinal y confirmó el dominio que había mostrado durante gran parte del partido. El equipo de Esteban Solari venció 1-0 a Pumas en la ida gracias a un gol de Oussama Idrissi y dejó la sensación de que la diferencia pudo ser mayor por la cantidad de llegadas que generó sobre el arco de Keylor Navas.
Desde el arranque, los Tuzos jugaron mucho más cerca del área rival. Enner Valencia, Kenedy e Oussama Idrissi encontraron espacios constantemente y obligaron a Pumas a pasar largos lapsos defendiendo cerca de su portería. Apenas al minuto 5, Keylor tuvo que achicar ante Kenedy después de un pase filtrado y evitó el primero del partido. Después volvió a responder frente a Idrissi y durante varios minutos sostuvo prácticamente solo al conjunto universitario.
La presión terminó por romper el partido al 37’. Tras otro tiro de esquina generado después de un rechace del propio Keylor Navas, Víctor Guzmán encontró a Oussama Idrissi fuera del área y el marroquí sacó un disparo raso que entró pegado al poste izquierdo para el 1-0.
Pumas intentó reaccionar en el segundo tiempo con más posesión y algunos ajustes ofensivos. Efraín Juárez mandó a la cancha a Uriel Antuna y buscó adelantar líneas, pero el equipo universitario siguió generando poco peligro real. La oportunidad más clara llegó al minuto 80, cuando Rubén Duarte remató dentro del área y Carlos Moreno alcanzó a rechazar el disparo.
Pachuca, en cambio, siguió encontrando espacios. Salomón Rondón estuvo cerca del segundo con un disparo que pasó apenas desviado y Brian García también amenazó desde fuera del área. Incluso, Eduardo Bauermann llegó a ser expulsado al 89’.
El marcador terminó corto para un Pachuca que fue superior durante buena parte del encuentro y que volvió a mostrar la intensidad ofensiva que ha caracterizado al equipo en la Liguilla. Del otro lado, Pumas salió con vida principalmente gracias a Keylor Navas, quien evitó una derrota más amplia y mantuvo abierta la eliminatoria rumbo a la vuelta.