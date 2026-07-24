¿Para qué refuerzos si existe Almada? América emprende un atípico mercado de verano
El Apertura 2026 ya comenzó y el Club América sigue sin sumar un solo fichaje. Ante la falta de refuerzos, el estratega Guillermo Almada deberá sacar a relucir su experiencia para trabajar con la cantera, al menos en este inicio de campaña.
En los últimos tres años, la directiva de Las Águilas hizo del periodo de verano su ventana de mercado predilecta para realizar incorporaciones. Incluso aprovechó estos lapsos para dar golpes sobre la mesa con contrataciones de renombre como Julián Quiñones y Kevin Álvarez en 2023; Érick Sánchez y Víctor Dávila en 2024; o Isaías Violante y Allan Saint-Maximin para 2025.
Sin embargo, para este año el panorama es completamente distinto. Si bien el mercado de pases aún está en marcha y cierra hasta el 11 de septiembre, el conjunto azulcrema todavía no concreta ninguna incorporación.
El gasto del Club América en los últimos mercados de verano:
* Verano de 2023: 19.42 millones de euros
* Verano de 2024: 24.20 millones de euros
* Verano de 2025: 21.60 millones de euros
* Verano de 2026: 0 pesos (hasta el momento)
¿Efecto Guillermo Almada?
Cabe recordar que, para este torneo, el equipo se encuentra en un proceso de reestructuración. Después de tres años y un tricampeonato, André Jardine dejó la dirección técnica del club. En su lugar arribó el uruguayo Guillermo Almada, estratega caracterizado potenciar el talento joven formado en casa.
Basta recordar su paso en Santos Laguna de 2019 a 2021, donde debutó en Primera División a elementos como Omar Campos, Jordan Carrillo, Alan Cervantes, Eduardo Aguirre y Santiago Muñoz. Además, afianzó a Carlos Acevedo en la portería hasta convertirlo en referente.
Posteriormente, replicó la fórmula en el Club Pachuca entre 2022 y 2025, le dio la oportunidad a jóvenes como Pedro Pedraza, Elías Montiel y Alexei Domínguez, mientras consolidaba a Carlos Moreno en el arco, y a Érick Sánchez y Luis Chávez en el mediocampo. Bajo esta filosofía, no solo desarrolló talento, sino que conquistó un título de Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf y alcanzó la final de la Copa Intercontinental 2024.
Los rumores que giran alrededor del América
A pesar de la falta de anuncios oficiales, han existido rumores sobre los posibles nombres para llegar a Coapa. Uno de los que se ha mencionado ha sido el del delantero del San Diego FC, David Vázquez. No obstante, según reportes del periodista César Luis Merlo, aunque las negociaciones se encuentran avanzadas, el fichaje se ha trabado debido a complicaciones con la documentación para llegar al país.
Por otro lado, el Diario AS ha señalado otras dos opciones. El primero es Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú que, como se mencionó, coincidió con Almada durante su etapa en Tuzos. Mientras tanto, el segundo es el atacante del Celta de Vigo, Borja Iglesias, campeón del mundo con España. Sin embargo, en ambos casos todavía sin algo en concreto.
En cualquier caso, el Club América tiene hasta el próximo 11 de septiembre, fecha límite de registros de la Liga MX, para formalizar toda incorporación. Además, cuenta con la ventaja de que todavía tiene tres plazas de extranjeros disponibles.