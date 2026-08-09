“Pasamos un día entero con Guardiola, estuvo muy cerca de aceptar”: Maldini sobre el nuevo entrenador de Italia
En tan solo cuestión de días el proyecto de reestructuración que tenía la selección italiana se vino abajo, primero con la negativa de contrata a Andrea Pirlo como nuevo entrenador, y posteriormente con la renuncia de Paolo Maldini como director técnico, quien habló por primera vez desde aquel momento que movió los cimientos de la federación italiana.
El ex director técnico de Italia señaló que existieron desacuerdos con los altos mandos de la federación, sobre todo al momento de la contratación de un nuevo entrenador para la selección, negando la llegada de Pirlo por cuestiones extra cancha, aunque el mismo Maldini señaló que, antes de la elección de Andrea, ya había entablado conversaciones con Pep Guardiola, quien estuvo a nada de convertirse en el timonel de la azzurri.
“Pasamos un día entero con Pep en Barcelona. Estaba muy cerca de aceptar. Incluso estaba escribiendo formaciones en papel. No es cierto que pidiera 20 millones de euros. El dinero ni siquiera fue un tema. Pep nos dijo: denme un euro menos que al último entrenador y estoy conforme”, comentó Maldini en entrevista con Corriere dello Sport.
Guardiola terminó contrato con el Manchester City al finalizar la temporada y decidió no renovar con los ciudadanos después de 10 años con el club. Desde ese momento fueron varios los equipos que se quisieron hacer con sus servicios, uno de ellos la selección italiana, con los que ya estaba bastante avanzados en plática, hasta que el español se echó para atrás para poder descansar de los banquillos.
“Al final rechazó porque estaba cansado. Viene de diez años agotadores en la EPL. Acababa de someterse a una cirugía de espalda. Quería descansar”, añadió Maldini.
La no elección de Pirlo, el principal motivo de su adiós
Maldini agregó que los problemas con Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Futbol, iniciaron desde que puso condiciones para elegir al que sería el nuevo entrenador de la selección italiana, sentenciando que había un acuerdo con la Serie A para no elegir a ninguno de sus estrategas, por lo que se tuvo que cambiar la estrategia, decantándose por Andrea Pirlo como principal candidato.
Al igual que con Guardiola las pláticas estaban bastante avanzadas, pero un problema extra cancha terminó por tumbar todo; y es que Pirlo estaba bajo contrato con una casa de apuestas rusa, motivo por el que Malagò decidió dejar dicha opción detrás.
“Nuestra idea se centraba en el aspecto técnico, en el juego de ataque, en cambiar las cosas. Junto con Pirlo también pensamos en De Rossi y Grosso, todos campeones del mundo, pero Malagò nos dijo que una de las condiciones de la Serie A era que no podíamos tocar a sus entrenadores.
Pirlo estaba dispuesto a salir de su contrato con la empresa rusa, es una buena persona que no merecía todo esto. Si realmente hubiera habido la voluntad de tenerlo como entrenador de la Nazionale, habrían encontrado una manera de hacerlo”, agregó.
Una relación rota
Apenas seis días después de tomar el cargo como director técnico de Italia, encargado de la coordinación de los equipos femeninos, juveniles, de futbol sala y de playa como presidente del Club Italia, además de encaminar al equipo de regreso a la Copa del Mundo del 2030, Maldini renunció al puesto junto con Leonardo, que hacía de su asistente. El principal motivo fue la discrepancia con Malagò, que terminó por no cumplir lo que se le prometió al ex jugador cuando fue puesto en el cargo.
“Lo primero que le pregunté a Malagò fue quién elegiría al entrenador de la selección. Nos dijo que nosotros elegiríamos al entrenador y él respaldaría nuestra elección. Luego ocurrieron los eventos que llevaron a que esto cambiara”, sentenció.
Tras su salida, Claudio Ranieri tomó el puesto de director técnico, mientras que Roberto Mancini regresó como entrenador de la selección, esperando que este nuevo ciclo pueda ayudar a Italia a regresarlo a los altos puestos de donde nunca debió salir.