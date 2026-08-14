Pato O’Ward vuelve a Canadá en busca de revancha
El regreso de la IndyCar a Canadá no llevará a Pato O’Ward al mismo escenario de su victoria de 2025, pero sí le ofrecerá la oportunidad de repetir el desenlace. La categoría estrenará este domingo el circuito callejero de Markham, en Ontario, y el mexicano tendrá una misión clara: borrar el difícil fin de semana de Portland y devolver al auto número 5 de Arrow McLaren a los primeros lugares.
Markham ocupará el lugar de Toronto, sede que recibió a la categoría desde 1986. O’Ward ganó la última carrera disputada en Exhibition Place y se convirtió en el último vencedor de la antigua etapa del evento canadiense. Un año después, regresará al país como defensor simbólico de aquella victoria, aunque deberá enfrentar un circuito completamente distinto.
La nueva pista temporal mide 3.52 kilómetros, cuenta con 12 curvas y tendrá una carrera de 90 vueltas. Su diseño incluye una calle de pits de doble acceso, una horquilla en la curva cinco y una larga aceleración hacia la curva seis. Al tratarse de un trazado sin antecedentes, todos los equipos comenzarán desde cero y tendrán poco tiempo para encontrar la configuración correcta.
Esa falta de referencias puede favorecer a un piloto agresivo y adaptable como O’Ward, pero también convierte cada error en una amenaza. La posición de salida tendrá un peso enorme porque los circuitos callejeros suelen ofrecer pocos espacios para rebasar. Arrow McLaren necesitará entregar un auto competitivo desde la primera práctica y evitar otra clasificación como la de Portland.
El mexicano sufrió desde el inicio de la fecha anterior. Un golpe contra el muro interrumpió su primera práctica y el equipo nunca encontró la velocidad necesaria. O’Ward arrancó en el decimoséptimo puesto, su peor posición de la temporada, y remontó hasta el undécimo lugar. El resultado le permitió rescatar puntos, pero quedó lejos del rendimiento que había mostrado durante gran parte del año.
A pesar de ese tropiezo, Pato ocupa el quinto puesto del campeonato con 355 puntos. En las primeras 13 carreras consiguió una victoria, siete resultados dentro de los cinco mejores y ocho apariciones entre los diez primeros. Su triunfo en Mid-Ohio, donde encabezó el uno-dos de Arrow McLaren junto con Christian Lundgaard, confirmó que el equipo posee la velocidad necesaria para competir al frente cuando ejecuta un fin de semana completo.
Markham representará la quinta carrera callejera de la temporada y también uno de los desafíos más complicados para el mexicano. Álex Palou ganó en San Petersburgo, Long Beach y Detroit, además de terminar segundo en Arlington. Kyle Kirkwood venció en esa última prueba y cinco de sus seis triunfos en IndyCar llegaron sobre circuitos urbanos. Ambos parten como las principales referencias antes del estreno canadiense.
En Toronto demostró que puede dominar el caos
O’Ward cuenta con un antecedente que sostiene sus aspiraciones. Su victoria en Toronto demostró que puede administrar una carrera caótica, cuidar los neumáticos y responder bajo presión en las calles de Ontario. Sin embargo, aquel resultado no le concede una ventaja técnica en Markham. La nueva superficie, el diseño desconocido y la calle de pits obligarán a Arrow McLaren a construir su estrategia con la información obtenida durante el propio fin de semana.
La temporada entra en su tramo decisivo con cinco carreras por disputar. Después de Markham llegará otro circuito nuevo en Washington, seguido por la doble fecha de Milwaukee y la final en Laguna Seca. O’Ward necesita recuperar consistencia y aprovechar cada oportunidad para cerrar el año como uno de los principales protagonistas de la categoría.
La primera práctica será el viernes, la clasificación se disputará el sábado y la transmisión de la carrera comenzará el domingo a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Antes de la bandera verde, nadie tendrá una vuelta de competencia sobre las calles de Markham.
Pato no llegará con la ventaja de conocer el circuito, sino con algo igual de valioso: la certeza de que Canadá ya lo vio ganar. Ahora deberá convertir aquel recuerdo en un resultado nuevo.