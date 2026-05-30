Pato O'Ward y la IndyCar llegan a Detroit con el campeonato en plena disputa
La IndyCar llega este domingo a las calles del centro de Detroit para el Grand Prix de la ciudad, la octava fecha de la temporada 2026. La carrera arranca a las 10:30 AM hora de México y llega en un momento donde el campeonato está más apretado que nunca.
Alex Palou lidera el campeonato con 37 puntos de ventaja sobre David Malukas, pero Detroit es el tipo de circuito donde todo puede cambiar en una sola vuelta. Las calles de la Motor City son uno de los trazados más técnicos del calendario: muros muy cercanos, frenadas tardías y poco margen para el error. La estrategia de pits y la gestión del tráfico suelen decidir las carreras aquí tanto como la velocidad pura. Si Palou tiene un problema mecánico o un accidente, Malukas puede recortar de golpe toda esa diferencia en un solo domingo. Eso convierte a Detroit en uno de los fines de semana más importantes del campeonato, aunque el título parezca ya definido.
Pato O'Ward llega a Detroit como uno de los favoritos con argumentos concretos. El regiomontano ganó en este mismo circuito en 2021, su primera victoria en un circuito urbano, y esta temporada ha terminado quinto en las tres carreras de calle que ha disputado. Su consistencia en ese tipo de trazados lo pone entre los nombres a seguir esta semana. O'Ward viene motivado y con hambre de victoria después de un mayo complicado, y Detroit puede ser el escenario perfecto para que su temporada tome otro rumbo.
Felix Rosenqvist llega como el piloto del momento. El sueco de Meyer Shank Racing correrá con una librea especial que promociona el canal de SiriusXM de Eminem, el rapero más icónico de Detroit, en un homenaje a la ciudad que recibe a la IndyCar esta semana. Hay un dato histórico que acompaña su llegada: el último piloto en ganar la Indy 500 y la siguiente carrera de la temporada fue Juan Pablo Montoya en el año 2000. Rosenqvist tiene la oportunidad de ser solo el cuarto piloto en lograrlo en la historia del deporte.
Kyle Kirkwood es el campeón defensor en este circuito, con cinco de sus seis victorias en la IndyCar en circuitos urbanos, y llega con la motivación de quien sabe que ganar en casa es la mejor manera de relanzar su temporada. Scott McLaughlin y Scott Dixon, dos de los pilotos más experimentados del paddock en calles, también son nombres a seguir de cerca.
El Grand Prix de Detroit es este domingo a las 10:30 AM hora de México.