Penske, Ganassi y McLaren: tres formas de conquistar IndyCar
Las primeras doce carreras de la temporada 2026 dejaron una cifra que explica el equilibrio de poder en IndyCar: Chip Ganassi Racing, Team Penske y Arrow McLaren ganaron diez de ellas. Además, cuatro de los cinco primeros lugares del campeonato pertenecen a sus pilotos. No son las únicas organizaciones capaces de triunfar, pero sí los tres proyectos que marcan el presente de la categoría y condicionan su futuro.
Cada uno representa una forma distinta de alcanzar el éxito. Penske tiene la historia, los récords y una relación con IndyCar que supera los límites de una escudería. Ganassi construyó la estructura más eficiente de la era moderna y encontró en Álex Palou a un piloto generacional. McLaren posee el alcance de una marca global y una inversión que persigue el campeonato con una urgencia cada vez mayor.
Team Penske estableció el estándar. Desde su llegada a las carreras de monoplazas estadounidenses en 1968, acumuló 244 victorias, 17 campeonatos y 20 triunfos en las 500 Millas de Indianápolis. Ninguna escudería ganó más veces la prueba más importante del automovilismo estadounidense.
Su influencia tampoco se limita a la pista. Penske Corporation adquirió IndyCar y el Indianapolis Motor Speedway en 2020, por lo que Roger Penske ocupa una posición única: su organización compite dentro de la categoría y, a través de una empresa separada, también administra el campeonato y su carrera principal. Esa doble responsabilidad convirtió la excelencia y la transparencia en obligaciones todavía mayores.
El equipo alcanzó una de sus cumbres recientes en 2024, cuando Josef Newgarden conquistó por segundo año consecutivo las 500 Millas. Sin embargo, la temporada siguiente fue la más difícil para Penske desde 1999. Dos de sus automóviles cometieron infracciones técnicas durante la clasificación de Indianápolis y el caso provocó la salida de tres figuras importantes de la dirección. Roger Penske reconoció fallas dentro de la organización y ordenó una reestructuración.
Así se dio la renovación de Penske
La renovación de Penske comenzó en 2026 con la llegada de David Malukas, quien sustituyó a Will Power en el automóvil número 12. El joven estadounidense ya había terminado segundo en las 500 Millas de 2025 con AJ Foyt Racing. Un año después, ahora como piloto de Penske, repitió esa posición. Malukas llegó como líder a la última vuelta, pero Felix Rosenqvist lo superó antes de la meta y ganó por apenas 0.0233 segundos, la diferencia más pequeña en la historia de la prueba.
Scott McLaughlin, compañero de Malukas, terminó tercero, por lo que Penske colocó dos automóviles en el podio de Indianápolis. Josef Newgarden no formó parte de ese resultado, pero contribuyó con victorias en Phoenix y Gateway durante el resto de la temporada. Después de doce carreras, Malukas ocupa el segundo lugar del campeonato con 374 puntos, a 83 de Álex Palou, aunque todavía busca su primer triunfo en IndyCar.
Estos resultados confirman la recuperación competitiva de Penske, pero el equipo aún debe demostrar que su nueva estructura puede devolverle el campeonato y restaurar la autoridad institucional que siempre formó parte de su identidad.
Alex Palou aspira a un cuarto campeonato consecutivo
Ganassi representa un poder menos visible, pero mucho más estable. El equipo igualó a Penske con 17 campeonatos y conquistó 12 de los 18 títulos disputados desde la reunificación de los monoplazas estadounidenses en 2008. Su éxito nace de la continuidad, la estrategia y una capacidad extraordinaria para colocar a cada piloto dentro de un sistema que rara vez comete errores.
Scott Dixon fue durante más de dos décadas el rostro de ese modelo. El neozelandés consiguió seis campeonatos y 58 de sus 59 victorias con Ganassi. Sin embargo, el centro del proyecto ahora pertenece a Palou. El español conquistó los títulos de 2021, 2023, 2024 y 2025. En la última de esas temporadas ganó ocho de 17 carreras, obtuvo su primera victoria en las 500 Millas y superó por 196 puntos a Pato O’Ward, la mayor diferencia desde la adopción del sistema actual.
En 2026, Palou conserva el control. Después de doce fechas, suma cinco victorias, seis pole positions y 457 puntos. Su ventaja de 83 unidades sobre Malukas le permite aspirar a un cuarto campeonato consecutivo y al quinto en seis años. Más que la estrella de Ganassi, se convirtió en el piloto alrededor del cual gira toda la categoría.
El proyecto afrontará una prueba decisiva al final de la temporada. Dixon dejará el equipo después de 24 campañas completas para incorporarse a Arrow McLaren en 2027. Su salida cierra una de las asociaciones más exitosas en la historia de IndyCar y obliga a Ganassi a demostrar que su fortaleza pertenece a la estructura, no solo a los nombres que la hicieron grande.
McLaren aparece como el proyecto más ambicioso y también el más impaciente. La marca ganó tres veces las 500 Millas durante la década de 1970, pero su etapa moderna comenzó en 2020 mediante una alianza con Schmidt Peterson Motorsports. Tomó el control total de la escudería antes de la temporada 2025 y desde entonces reforzó personal, instalaciones y dirección deportiva.
Pato O'Ward, el regiomontano que es imagen de McLaren
Los resultados ya colocaron al equipo entre los principales aspirantes. El mexicano Pato O’Ward terminó segundo en el campeonato de 2025 y Christian Lundgaard ocupó el quinto puesto. En 2026, el danés marcha cuarto con dos victorias, mientras el mexicano aparece quinto y suma un triunfo. Entre ambos consiguieron tres de las primeras doce carreras del año.
O’Ward sigue como el rostro del proyecto. Su velocidad, popularidad y vínculo con la afición mexicana lo convirtieron en uno de los pilotos más importantes de IndyCar. Sin embargo, aún le faltan las dos conquistas que pueden transformar su carrera: el campeonato y las 500 Millas. Terminó segundo en Indianápolis en 2022 y 2024, y fue cuarto en 2026 después de competir con un automóvil de reserva.
La apuesta para 2027 revela hasta dónde está dispuesto a llegar McLaren. Dixon y Rosenqvist se unirán a O’Ward en una alineación que combina al piloto activo más exitoso de IndyCar, al ganador más reciente de las 500 Millas y a la principal figura del equipo. La decisión también implica las salidas de Lundgaard y Nolan Siegel. Renunciar a un piloto que ya ganó dos carreras esta temporada representa un riesgo, pero confirma que McLaren no desea esperar más.
Penske, Ganassi y McLaren no solo compiten por victorias. Penske necesita recuperar la autoridad que acompañó a su historia. Ganassi debe proteger su dominio después de la salida de Dixon. McLaren intenta convertir inversión, talento y presencia internacional en los títulos que aún no llegan durante su etapa moderna.
Esa diferencia convierte su rivalidad en el gran eje de IndyCar. Penske construyó el estándar, Ganassi lo perfeccionó y McLaren quiere reemplazarlo. El campeonato decidirá cuál de los tres gana la batalla inmediata, pero la lucha más importante será por definir el modelo que dominará la siguiente era de la categoría.