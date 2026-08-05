Podio completo: México logra el 1-2-3 en esgrima en los Centroamericanos 2026
La fiesta mexicana se vivió este martes 4 de agosto desde el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y es que Máximo Azuela y Diego Cervantes se encargaron de que la jornada tuviera una final tricolor en la especialidad de florete varonil, donde, tras una intensa batalla, al final Azuela fue quien se llevó la corona tras un marcador de 15-13.
Pero en la premiación no estuvieron solos; Tommaso Archilei los acompañó en el escalón del tercer lugar. De esta manera, quedó una imagen para el recuerdo, con una ceremonia en la que hubo hasta tres banderas mexicanas ondeando en todo lo alto.
Además, a nivel femenil, Natalia Botello dominó la prueba de sable, derrotando en la final por el oro a Gabriel Hwang de Puerto Rico por 15-14, para hacer sonar el himno mexicano una vez más.
México conquista medallas en gimnasia, atletismo y hockey
Otro deporte donde la representación mexicana hizo historia fue en la gimnasia con la final del All-Around individual femenil. Y es que, de nueva cuenta, la delegación tuvo a más de una atleta en el podio, con Natalia Escalera colgándose el oro tras una puntuación de 51.450, mientras que Victoria Mata se hizo con la plata con un registro de 50.850.
En cuanto al atletismo, en los 5000 metros Eduardo Herrera culminó como el corredor más veloz, sumando otro oro a la cuenta del país, marcando un tiempo de 13:50.86 minutos. Por otra parte, Félix Sánchez ganó la presea de bronce en los 400 metros con vallas, tras un cronómetro de 49.82 segundos.
Finalmente, en las canchas de hockey sobre pasto, el equipo varonil disputó el duelo por el tercer lugar, donde venció 5-1 a Venezuela.
México sigue en lo más alto del medallero
Después de 12 días de actividad, la delegación azteca se mantiene como la líder del medallero de los Juegos Centroamericanos. De momento, suma 123 oros, más del doble que el segundo lugar, el cual es Colombia con 61 metales dorados.
1. México: 123 oros, 84 platas, 71 bronces (Total: 278 medallas)
2. Colombia: 61 oros, 68 platas, 50 bronces (Total: 179 medallas)
3. Cuba: 33 oros, 26 platas, 35 bronces (Total: 94 medallas)