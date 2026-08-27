Pogačar vence en Castellón y amplía su dominio tras un duelo inesperado con Enric Mas
Tadej Pogačar volvió a demostrar que no necesita una llegada en alto para marcar diferencias en La Vuelta a España, luego de que el esloveno conquistara la sexta etapa, disputada sobre 177.5 kilómetros entre Alcossebre y Castellón, después de atacar en el Puerto El Bartolo, resistir un descenso que casi termina en caída y superar a Enric Mas en el sprint final. Su tercer triunfo en seis jornadas también le permitió mantener el maillot rojo y elevar a 3:34 su ventaja sobre Mas, nuevo segundo lugar de la clasificación general.
Pogačar comenzó el día con 3:21 sobre Primož Roglič y 3:32 respecto a Mas. Al término de la etapa, el español desplazó a Roglič de la segunda posición, pero quedó a 3:34 del líder. Por lo tanto, la diferencia del esloveno respecto a su perseguidor más cercano aumentó 13 segundos, de 3:21 a 3:34. Frente a Mas, la ganancia directa fue de solo dos segundos gracias a las bonificaciones, mientras que sobre Roglič alcanzó un minuto: los 46 segundos que perdió en el recorrido y los 14 segundos de bonificación que obtuvo Pogačar. El cuatro veces campeón de La Vuelta cayó al tercer puesto, a 4:21.
La etapa ofreció cuatro ascensiones puntuables. El pelotón superó el Puerto de La Serratella, de segunda categoría; el Coll de la Bandereta, de tercera; el Alto del Desierto de las Palmas, de segunda, y el Puerto El Bartolo, de primera. Este último concentró la batalla decisiva con 9.4 kilómetros al 7.1 por ciento, rampas que alcanzaron el 20 por ciento y un tramo de tierra de 1.9 kilómetros antes de la cima.
La fuga tardó cerca de 80 kilómetros en consolidarse. Un grupo de 16 corredores, con Wout van Aert, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Carlos Canal, Patrick Konrad y Andreas Kron, entre otros, llegó a disponer de 2:40 sobre el pelotón. Van Aert ganó el sprint intermedio de Benicàssim y después redujo el ritmo, mientras el UAE Team Emirates-XRG tomó el control para preparar el movimiento de su líder.
La ventaja de los escapados cayó durante el Alto del Desierto de las Palmas y quedó prácticamente anulada al inicio de El Bartolo. Jay Vine y Pablo Torres impusieron el ritmo para Pogačar antes del ataque del esloveno, que llegó a cuatro kilómetros de la cima. El portador del maillot rojo superó a los últimos integrantes de la fuga, entró solo al tramo de tierra y pareció encaminarse hacia otra victoria sin compañía.
Pero Enric Mas cambió por completo el desarrollo de la jornada. El líder del Movistar reguló su esfuerzo, recuperó terreno y alcanzó a Pogačar justo antes de coronar El Bartolo. El propio esloveno reconoció su sorpresa después de la etapa: “Me adelantó como un cohete”. Pogačar había recibido por radio la referencia de que contaba con cerca de 40 segundos sobre los perseguidores, pero no sabía que Mas se acercaba a tanta velocidad.
Los dos afrontaron juntos los últimos 20 kilómetros. El descenso técnico aumentó el peligro y provocó errores de ambos. Mas se pasó de frenada en una curva y Pogačar salió del camino poco después, aunque pudo controlar la bicicleta y evitar una caída. Esos sustos permitieron que Roglič, Felix Gall y Ramses Debruyne redujeran la diferencia hasta cerca de 15 segundos, pero Pogačar y Mas recuperaron el ritmo en el terreno más favorable hacia Castellón.
El viento de frente también hizo necesaria la colaboración. Pogačar había agotado el agua y encontró en Mas un compañero fundamental para mantener lejos al grupo perseguidor. Una vez asegurada la disputa entre ambos, el líder aprovechó su mayor velocidad y se impuso con claridad en el sprint. Los dos registraron un tiempo de 4:12:40, con una media de 42.8 kilómetros por hora.
Ramses Debruyne terminó tercero a 46 segundos, por delante de Richard Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Roglič. Cristian Rodríguez, Clément Berthet y Mattias Skjelmose completaron los diez primeros, todos a 1:38 del ganador. Mas obtuvo el premio más importante entre los aspirantes al podio: además de ascender al segundo puesto, ahora supera por 47 segundos a Roglič y por 1:16 a Carapaz.
Hazaña de Carapaz, inédita desde hace 19 años
Pogačar alcanzó su tercera victoria en esta edición después de sus triunfos en Mónaco y Andorra. También llegó a seis etapas ganadas en su trayectoria dentro de La Vuelta, pues obtuvo otras tres durante su debut de 2019. Ningún corredor había conseguido tres victorias dentro de los primeros seis días de la carrera desde Óscar Freire en 2007.
El dominio del esloveno también se refleja en las clasificaciones secundarias. Después de la sexta etapa conserva el liderato general, encabeza la clasificación por puntos y ocupa la primera posición de la montaña. Oscar Onley mantiene el maillot del mejor joven, mientras Decathlon CMA CGM lidera la clasificación por equipos.
La etapa confirmó que Pogačar conserva una superioridad amplia, pero también dejó la primera respuesta seria de uno de sus rivales. Mas no pudo recortarle tiempo ni vencerlo en Castellón, aunque sí demostró que puede sostener su ritmo en una subida exigente. Roglič, en cambio, perdió la condición de perseguidor principal y quedó a más de cuatro minutos.
La siguiente prueba llegará en la séptima etapa, con 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares y la primera llegada en alto de esta edición. Pogačar partirá con 3:34 sobre Mas, 4:21 sobre Roglič, 4:50 respecto a Carapaz y 4:55 frente a Gall. Después de seis jornadas, su ventaja ya es considerable; sin embargo, el desempeño de Mas en El Bartolo dejó claro que la batalla por acompañarlo en el podio apenas comienza.