¿Por qué el Barcelona-Real Madrid aún no es verdadera rivalidad en el futbol femenino?

Cuando el Barcelona goleó 7-0 al Real Madrid este domingo en el Camp Nou, la diferencia en el marcador fue la confirmación de que el futbol femenil en España tiene un Clásico que no es una rivalidad de iguales, sino la historia de dos proyectos que nacieron en momentos completamente distintos, y que todavía no se han encontrado.

En el futbol masculino, el Barcelona y el Real Madrid son rivales históricos que han disputado los mismos títulos durante décadas, pero en el femenino la situación es muy diferente, ya que el Madrid no existía como proyecto femenil hasta 2020, cuando adquirió el CD Tacón para construir desde ahí.

Cuando las madridistas debutaron en la Primera F, el Barça ya tenía años de camino recorrido, había ganado cinco ligas y disputado la final de la Champions League de 2019. Por eso no ha sido una rivalidad entre iguales, sino la de un equipo consolidado enfrentenado a uno que empieza.

El equipo femenil del Barcelona se integró oficialmente al club en 2002 y se profesionalizó en 2015, cinco años antes de que el Madrid siquiera tuviera un proyecto. Esa ventaja permitió al Barcelona mejorar su estructura y formar generaciones de jugadoras bajo un modelo de juego basado en el pase y la asociación que se enseña desde las categorías formativas.

"Hemos tenido la posesión y hemos dominado en el centro del campo, y apenas nos han llegado", explicó el entrenador Pere Romeu tras el 7-0 del domingo, cuando no lo distinguía la euforia sino que describía algo que ya funciona como rutina, pese a la extraordinaria noche de cuatro goles de Clàudia Pina (todos antes del descanso) y una asistencia récord de 40 mil espectadores en el Camp Nou, un récord en la Liga F.

Por eso los títulos denotan la diferencia, pues mientras el Barcelona suma 11 campeonatos de liga, los últimos siete consecutivos, de 2019-2020 a 2025-2026, 12 Copas de la Reina, seis Supercopas de España y cuatro Champions League, el Real Madrid todavía no ha ganado esos torneos.

De cualquier modo, su crecimiento ha sido rápido, pues terminó segundo en su primera temporada y hasta la campaña 2025-2026 había conseguido cinco subcampeonatos de liga. En Europa ha alcanzado los cuartos de final de la Champions en tres ocasiones, y pese a la goleada de 7-0, después de seis jornadas en la temporada actual, el Barcelona tiene 18 puntos y el Real Madrid 13.

Pero las diferencias también tienen cara y nombre. Ejemplo de ello es que las jugadoras del Barcelona han ganado cinco Balones de Oro consecutivos: Alexia Putellas obtuvo el premio en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí en 2023, 2024 y 2025.

Pere Romeu dirige al Barcelona con jugadoras como Bonmatí y Patri Guijarro en el mediocampo, y Clàudia Pina, Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor en el ataque. Del otro lado, Pau Quesada está al frente del Real Madrid desde julio de 2025, con futbolistas como Linda Caicedo y Athenea del Castillo, junto a refuerzos como Felicia Schröder. Ambas plantillas reúnen talento internacional, aunque el Madrid todavía busca que sus jugadoras se entiendan mejor en la cancha para competir de forma constante con el Barcelona.