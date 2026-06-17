¿Por qué República Democratica del Congo participaba como Zaire en el Mundial?
La República Democrática del Congo se presentó en la Copa del Mundo 2026 y lo hace por primera vez en su historia, al menos con ese nombre, pues en su participación anterior en Alemania 74, los de África disputaron la justa bajo el nombre de Zaire, pero, ¿por qué razón es que se le ha llamado de ambas formas al país africano?
En sus inicios, la RD del Congo era únicamente una colonia de Bélgica, por lo que utilizaba el nombre de Congo Belga, pero al lograr la independencia en 1960, pasó a llamarse República del Congo, el cual usó únicamente por cuatro años hasta que se decidió el cambio por la República Democrática del Congo para distinguirse de su vecino que utilizaba el mismo nombre.
Fue en 1971 que el entonces presidente Joseph-Désiré Mobutu decidió instalar un nuevo cambio en el nombramiento del país, pasándose a llamar República de Zaire, cuya traducción es “el río que se traga todos los ríos”, proveniente del kikongo, una lengua bantú.
UN DEBUT BASTANTE GOLPEADO
Durante esa época es cuando el país africano tuvo su participación en la Copa del Mundo de Alemania 74, donde compartió grupo con Escocia, Yugoslavia y Brasil, quienes golearon a los de África en cada uno de sus juegos, en donde además no pudo anotar un solo gol.
El primer encuentro fue ante Escocia, que los venció 2-0; la segunda jornada trajo una de las mayores goleadas en las Copas del Mundo, con Yugoslavia aplastándolos 9-0; por último, cerraron su participación en la justa ante la entonces campeona defensora Brasil, quien los despidió del torneo con un 3-0 en contra.
La intención de utilizar el nombre de Zaire era el de dejar atrás cualquier relación con las colonias europeas en África y tener una identidad pura con el continente, pero esto quedó atrás en mayo de 1997 cuando Mobutu fue derrocado después de la Primera Guerra del Congo. Al ser considerada una dictadura, el nuevo líder del país, Laurent-Désiré Kabila, decidió abolir el nombre de Zaire y retomar el de la República Democrática del Congo, el cual sigue utilizándose hasta la fecha.
Con esa denominación es que el representante africano ha regresado a una Copa del Mundo 52 años después y con una identidad completamente diferente, con futbolistas nacidos en otros países, como Francia, Inglaterra y Bélgica, y que militan dentro de las mejores ligas de Europa, con los cuales empataron este miércoles por 1-1 ante Portugal.