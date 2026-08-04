Presidencia de FIFA, un ‘trono’ de solo 9 dirigentes en 122 años de historia
En más de un siglo de historia, el futbol mundial ha coronado a decenas de campeones, pero la cúspide de su poder político apenas ha cambiado de manos.
Desde su fundación en París el 21 de mayo de 1904, la FIFA ha tenido únicamente nueve presidentes oficiales en 122 años. Para un organismo que hoy tiene tutela futbolística sobre 211 naciones, más miembros que la propia ONU, esta cifra revela una anomalía democrática: la presidencia del organismo no es un cargo de transición rápida, sino un trono de permanencia prolongada.
La lista completa habla por sí sola. Robert Guérin, el primer presidente, apenas duró dos años (1904-1906), pero su sucesor, Daniel Burley Woolfall gobernó doce (1906-1918) y murió en el cargo. Luego vinieron los grandes periodos de hegemonía. El francés Jules Rimet lideró la federación durante 33 años (1921-1954), el mandato más largo de la historia, y fue él quien moldeó los cimientos del torneo mundial.
Rodolphe Seeldrayers y Arthur Drewry tuvieron periodos breves, interrumpidos por sus muertes, mientras que Stanley Rous gobernó 13 años (1961-1974). Después llegaron los dos grandes arquitectos del FIFA moderno: el brasileño João Havelange transformó el futbol en un negocio multinacional a lo largo de 24 años (1974-1998), y su sucesor, Joseph Blatter, extendió su hegemonía por otros 17 (1998-2015), una era que solo se desmoronó tras el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate.
El patrón es consistente, ya que de los nueve presidentes, seis gobernaron más de una década, por lo que el promedio de permanencia en el cargo supera los trece años, una perpetuidad que no ha sido casual.
Durante más de un siglo, los estatutos de la FIFA carecieron de límite de mandatos, ya que las reelecciones indefinidas eran la norma, sostenidas por un sistema clientelar donde cada federación nacional posee un voto, sin importar su peso futbolístico.
Tras la crisis de 2015, el organismo aprobó reformas estructurales, mediante las cuales un presidente solo podría ejercer un máximo de tres mandatos de cuatro años, es decir, 12 años en total. Sin embargo, la propia burocracia encontró grietas en su nueva normativa.
Gianni Infantino asumió en 2016 para completar los tres años que Blatter dejó inconcluso. Bajo una interpretación conveniente de las reglas, ese ciclo de “emergencia” no contó como mandato oficial.
Técnicamente, su "primer mandato" comenzó en 2019. En marzo de 2023 fue reelegido sin oposición, en Kigali, Ruanda. Si es reelegido en el próximo Congreso FIFA, en marzo del 2027, y completa el periodo, su gestión real alcanzará los 15 años consecutivos, más que Blatter y Rous, y solo por debajo de Havelange y Rimet en la historia del organismo.
Su reeleción estaba ‘cantada’ hasta antes del intento por privatizar
Pero la reelección de 2027 ya no luce tan sencilla. La propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa subsidiaria con la que pretendía privatizar ganancias de la Copa del Mundo, transformó lo que parecía una campaña de reelección sin contrincantes en la mayor crisis de su presidencia.
La UEFA, con sus 55 asociaciones, votó de manera unánime boicotear futuros Mundiales y todas las competiciones FIFA hasta que el proyecto fuera abandonado por completo, lo cual ya sucedió. La CONCACAF también lo rechazó, y la Confederación Asiática había expresado su "profunda preocupación".
¿Quiénes suenan como candidatos a pelearle a Infantino?
El nombre de Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, comenzó a circular como posible rival en las elecciones de marzo de 2027, impulsado por dirigentes europeos que buscan un candidato de peso. El presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, también fue mencionado como potencial candidato, pese a que hasta hace un par de semanas no se pensaba que el suizo-italiano fuera a tener competencia.
Para destituir a Infantino antes de las elecciones se necesitaría que 43 federaciones activaran un voto de no confianza, un camino difícil pero que, por primera vez en su mandato, dejó de ser impensable.
La historia de la FIFA demuestra que las reformas cambian las leyes, pero no siempre el patrón cultural de la institución. En la cumbre del futbol, el poder ha estado diseñado para echar raíces. Si Infantino logra sobrevivir a 2027, confirmará que ese patrón sigue intacto. Si no, sería la primera vez en décadas que el trono cambia de manos antes de que su ocupante decida soltarlo.
Estos han sido los Presidentes de FIFA:
Robert Guérin (Francia): 1904-1906
Daniel Burley Woolfall (Inglaterra): 1906-1918
Jules Rimet (Francia): 1921-1954
Rodolphe Seeldrayers (Bélgica): 1954-1955
Arthur Drewry ( Inglaterra): 1956-1961
Stanley Rous (Inglaterra): 1961-1974
Joao Havelange (Brasil): 1974-1998
Joseph Blatter (Suiza): 1998-2015
Gianni Infantino (Suiza-Italia): 2016 a la fecha
También hubo dos interinos:
Carl Anton Hirschmann (Países Bajos): 1918-1921 (tras la muerte de Woolfall)
Issa Hayatou (Camerún): 2015-2016 (tras la suspensión de Blatter)