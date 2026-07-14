Promedio de gol del Mundial 2026 en fases de eliminación mantuvo los altos registros
El Mundial 2026 se volvió más cerrado en la eliminación directa — pero no de forma pareja
La fase de grupos del Mundial 2026 ya quedó en la historia como una de las más goleadoras del siglo: 215 goles en 72 partidos, un promedio de 2.99 por juego, el mejor registro desde México 1970 y muy por encima de los 2.69 de Catar 2022, según cifras difundidas por la propia FIFA.
La primera fecha fue la más prolífica, con 75 goles en apenas 24 partidos (3.12 de promedio), con selecciones como Francia, Países Bajos y Alemania que llegaron a 10 tantos cada una antes de que se definieran los clasificados.
Pero en cuanto arrancó la eliminación directa, el ritmo cambió. En los 28 partidos que se han disputado hasta cuartos de final —dieciseisavos, octavos y cuartos— se marcaron 77 goles, un promedio de 2.75 por partido: una caída de casi 8% respecto a la fase de grupos. El futbol de "todo o nada" empezó, como suele pasar, con más cautela.
Lo que hace interesante el dato no es solo esa caída general, sino cómo fue cambiando ronda por ronda.
En Dieciseisavos de final (16 partidos) hubo 42 goles, para un promedio de 2.63. Fue la ronda más cerrada de todo el torneo hasta ahora. Tres de los dieciséis cruces se definieron en tanda de penales (Alemania-Paraguay, Países Bajos-Marruecos y Australia-Egipto), y varios marcadores cortos, como el 1-0 de Colombia sobre Ghana o el 1-0 de Canadá ante Sudáfrica, reflejaron el nerviosismo de la primera ronda eliminatoria.
En Octavos de final (8 partidos) hubo 23 goles, con promedio de 2.88. El torneo volvió a abrirse. Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos, Inglaterra remontó 3-2 ante México y Argentina superó 3-2 a Egipto en un partido de ida y vuelta. Aun así, Suiza y Colombia protagonizaron el único 0-0 de la ronda, resuelto también en penales.
En Cuartos de final (4 partidos) se marcaron 12 goles, con promedio de 3.00. Es, hasta ahora, la ronda más ofensiva de toda la eliminación directa, pues incluso supera el promedio de la fase de grupos. El triunfo de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega y el de Argentina por 3-1 sobre Suiza fueron los partidos con más goles, mientras que Francia necesitó apenas dos tantos para eliminar a Marruecos y sellar su tercera semifinal consecutiva, mientras España ganó 2-1 a Bélgica.
Lo normal sería que las fases definitivas sean más trabadas y poco espectaculares. Pero el Mundial más grande de la historia no se va quedando corta ni siquiera cuando los partidos son a matar o morir, salvo en los Diecieseisavos.
Este ha sido el Mundial de los récords rotos y ejemplo de ello fue el de Miroslav Klose, quien tenía la marca de más goles en estos torneos, con 16. Pues su cifra no solo fue superada sino destrozada y no solo por uno sino por más de un jugador, ya que hasta antes de disputar las Semifinales, Lionel Messi suma 21 tantos por 20 de Kylian Mbappé, en un ejemplo de que los goles han caído y de manera constante.