Pumas cae por goleada con Charlotte en regular inicio de mexicanos en Leagues Cup
Entre una tormenta en el clima y otra en la cancha, Pumas cayó goleado por Charlotte en su debut en la Leagues Cup 2026. Además, descubre cómo le fue al resto de los equipos mexicanos durante el primer día del torneo.
El cuadro universitario arrancó su participación este martes 4 de agosto. Cabe señalar que el partido tuvo que iniciar después de lo previsto debido a la actividad eléctrica con rayos en la zona, lo cual solo retrasó una noche de pesadilla para los Auriazules.
Y es que, desde que arrancó el encuentro, Charlotte domó a los Pumas, plasmándolo en el marcador al minuto 27. Tras un error por una mala cobertura de la defensa en un centro y una serie de rebotes, Brandt Bronico aprovechó y mandó a guardar el balón para el 0-1 a favor de los estadounidenses.
Para la segunda mitad, recién empezando las acciones, otra vez la zaga felina padeció los balones por arriba. Ahora David Schnegg fue quien mandó el servicio al área y Archie Goodwin quien, con un testarazo, se encargó de anotar el 2-0.
La debacle universitaria se selló en el tramo final del partido cuando Sebastián Córdova cometió una infracción dentro del área sobre Tyger Smalls. La pena máxima fue ejecutada con frialdad para decretar el 3-0 definitivo al 77', que dejó sin respuesta a los dirigidos por el cuadro del Pedregal.
Los resultados de la Leagues Cup del 4 de agosto
Tigres 1-1 (6-5 penales) Real Salt Lake: Cabe recordar que una de las reglas de este torneo es que, en caso de empate en la primera ronda, hay penales por un punto extra. Por esta razón, luego de que Tigres y Real Salt Lake igualaran 1-1 con tantos de Juan Brunetta por los de la UANL y Pablo Enrique Ruíz por los estadounidenses, ambos conjuntos se fueron a la definición desde los once pasos. Tras una tanda perfecta que se fue a muerte súbita, Zach Booth fue el único en fallar reventando el poste, para darle el triunfo a los felinos por 6-5.
Pachuca 1-3 FC Cincinnati: El conjunto hidalguense tomó la delantera al minuto 7 con gol de cabeza de Adrián Alcaraz, pero FC Cincinnati dio la vuelta al marcador gracias a los tantos de Evander al 18', Pavel Bucha al 38' y Kenji Mboma Dem al 70' para sentenciar el 1-3 definitivo.
Atlas 1-3 Columbus Crew: El equipo de Columbus se impuso con autoridad al adelantarse con remates de cabeza de César Ruvalcaba al minuto 28 y Sean Zawadzki al 45+1', además de un tanto de Brais Méndez al 50' tras un error en la salida rojinegra. Por parte del Atlas, el descuento llegó al 67' mediante un autogol del propio Zawadzki para el 1-3 final.
FC Juárez 2-1 Minnesota United: Los fronterizos consiguieron la victoria apoyados en las anotaciones de Guilherme Castilho al minuto 24 y Óscar Estupiñán al 38'. El descuento cayó cortesía de Tomás Chancalay, quien había empatado momentáneamente para el rival al 34'.
Fechas y horarios del resto de la jornada 1
Miércoles 5 de agosto
Inter Miami vs. San Luis | 17:30 PM
Monterrey vs. Orlando City | 17:30 PM
Nashville SC vs. León | 18:30 PM
FC Dallas vs. Querétaro | 18:30 PM
Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00 PM
LAFC vs. Chivas | 20:30 PM
Jueves 6 de agosto
New York City FC vs. Santos Laguna | 17:30 PM
Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00 PM
Chicago Fire vs. Necaxa | 18:30 PM
Austin FC vs. Tijuana | 19:00 PM
América vs. San Diego | 20:00 PM
Portland Timbers vs. Puebla | 20:30 PM