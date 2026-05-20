Pumas vs Cruz Azul rompe 13 años sin una final de Liga MX con técnicos mexicanos
Durante más de una década, las finales de Liga MX dejaron de tener entrenadores mexicanos en ambos banquillos. Mientras los clubes comenzaron a apostar cada vez más por proyectos extranjeros, nombres como Guillermo Almada, André Jardine, Nicolás Larcamón, Antonio Mohamed, Martín Anselmi o Diego Cocca dominaron los reflectores, los títulos y buena parte de las conversaciones alrededor del campeonato.
En ese contexto, la final del Clausura 2026 entre Pumas, dirigido por Efraín Juárez, y Cruz Azul, de Joel Huiqui, romperá una sequía que parecía haberse vuelto parte del paisaje normal del futbol mexicano. La última vez que dos entrenadores nacionales se enfrentaron en una final fue hace 13 años.
En el Clausura 2013, el América de Miguel Herrera y el Cruz Azul de Guillermo Vázquez protagonizaron una de las series más recordadas de la historia reciente de la Liga MX. Cruz Azul llegó al cierre de la vuelta con ventaja de 2-0 en el global, pero el América empató en los últimos minutos con los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz antes de terminar campeón en penales.
Aquella final terminó por marcar el cierre de una época en la que los técnicos mexicanos aparecían constantemente en las series por el título.
Un año antes, en el Clausura 2012, Benjamín Galindo conquistó el campeonato con Santos Laguna tras vencer al Monterrey de Víctor Manuel Vucetich, uno de los entrenadores más ganadores en la historia de los torneos cortos.
En el Clausura 2011, Guillermo Vázquez llevó a los Pumas a su último campeonato de liga tras derrotar al Morelia de Tomás Boy. Antes, en el Apertura 2009, Vucetich derrotó con Monterrey al Cruz Azul de Enrique Meza para consolidar una de las etapas más dominantes en la historia reciente de los Rayados.
En el Apertura 2008, José Manuel de la Torre conquistó el título con el Toluca frente al Santos Laguna de Benjamín Galindo. Después de esa etapa, el futbol mexicano cambió.
Los clubes comenzaron a buscar perfiles extranjeros como símbolo de jerarquía inmediata y estabilidad deportiva. En muchos casos, el entrenador sudamericano o europeo pasó de ser una alternativa a convertirse en el perfil predeterminado para los directivo.
La tendencia se refleja en los campeonatos. El último entrenador mexicano campeón de Liga MX fue Ignacio Ambriz en el Guardianes 2020 con el León. Desde entonces, todos los títulos quedaron en manos de técnicos extranjeros.
Entre 2021 y 2026, la Liga MX tuvo campeones dirigidos por estrategas argentinos, brasileños, uruguayos y hasta un peruano. Incluso en varios de los torneos recientes, los entrenadores mexicanos desaparecieron también de semifinales y proyectos considerados “grandes”.
Por eso la final entre Efraín Juárez y Joel Huiqui es más que una coincidencia estadística. Funciona como una señal sobre una generación de manejadores tricolores más jóvenes que intenta abrirse espacio en un campeonatos donde durante años el protagonismo de los banquillos quedó casi completamente en manos extranjeras.