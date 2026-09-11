Pumas rompe su mala racha y sube al séptimo lugar tras vencer al León
La principal expectativa de la noche estaba puesta en César Huerta, quien volvía al club después de su etapa en el Anderlecht.
Sin embargo, su regreso fue aplazado horas antes del partido que concluyó con una victoria de los Pumas por 3-1 en duelo pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando los felinos informaron que una molestia en la parte baja de la espalda lo dejaría fuera ante los Panzas Verdes.
Los Pumas tuvieron que afrontar el encuentro sin él ni Guillermo Martínez, quien fue fichado de último momento por los Tigres, y con otra baja inesperada durante el desarrollo: Cristian Calderón, uno de los refuerzos para este torneo, quien salió al minuto 23 por una lesión en el hombro y fue sustituido por Ángel Azuaje.
Así, los visitantes encontraron espacios en buena parte del primer tiempo y obligaron a Keylor Navas a intervenir. El portero costarricense sostuvo a los Pumas con al menos dos atajadas importantes, incluida una ante Iván Moreno que terminó en tiro de esquina.
Universidad también tuvo oportunidades
Luciano Herrera apareció con frecuencia por izquierda, Uriel Antuna encontró espacios y el propio Calderón había estado cerca del gol antes de salir lesionado. Al minuto 45, después de un tiro de esquina, Rodrigo López mandó un centro al área y Juninho ganó por arriba para colocar el 1-0. Los Pumas se fueron al descanso con ventaja después de un primer tiempo más complicado de lo que reflejaba el marcador.
El León respondió pronto. Al 53, Alfonso Alvarado aprovechó una transición y sacó un disparo a la escuadra para empatar 1-1, silenciando momentáneamente a los 12,077 aficionados presentes en el Olímpico Universitario.
Herrera volvió a aparecer, primero con un disparo que pasó cerca del larguero y después con la jugada que devolvió la ventaja. Al 70, mandó un centro preciso para que Robert Morales rematara de cabeza y firmara el 2-1.
Apenas dos minutos antes, Díber Cambindo estrelló un disparo en el poste, y el León siguió en la búsqueda del empate. Pero los Pumas resistieron y sellaron el triunfo en una pelota parada.
Al 88, Alan Medina recibió el balón después de un tiro de esquina y asistió a Pedro Vite, quien sacó un zurdazo desde fuera del área y colocó el balón junto al poste para sentenciar el 3-1.
Los felinos cortaron así una racha de seis partidos sin ganar, desde el 5-1 sobre el FC Juárez del 31 de julio en la Jornada 3, y consiguieron además su primera victoria como locales en el Apertura 2026. Con los tres puntos, Universidad llegó a 11 y subió al séptimo lugar de la tabla, en zona de Liguilla.