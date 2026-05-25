Pumas vs Cruz Azul: CU definirá una final marcada por la presión y las sequías
Noventa minutos. Eso es lo que queda entre Pumas y Cruz Azul, y entre dos clubes y años de espera que ya empiezan a sentirse demasiado largos.
El 0-0 del miércoles en el Ciudad de los Deportes dejó una sensación extraña. Cruz Azul dominó durante varios lapsos, encerró a Pumas y generó las ocasiones más claras, pero nunca encontró el gol.
Del otro lado, los universitarios casi no lograron sostener ataques largos ni generar peligro constante, aunque consiguieron lo más importante para Efraín Juárez: llegar vivos a la vuelta en CU. Mucho de eso pasó por Keylor Navas.
El costarricense volvió a aparecer en los momentos que terminaron marcando la noche. No necesitó una actuación llena de atajadas imposibles para convertirse en la figura. Simplemente sostuvo el partido cuando Cruz Azul parecía más cerca de romperlo, especialmente en los disparos de Agustín Palavecino, José Paradela y el poste de Charly Rodríguez que silenció por un instante el estadio.
Lo de Pumas en este semestre ya dejó de ser casualidad hace tiempo. Juárez terminó el torneo con 36 puntos, la mejor fase regular en un torneo corto en la historia del club, y llevó a los universitarios a la final después de eliminar plantillas mucho más caras en Liguilla.
No tienen el plantel más profundo ni el presupuesto de otros contendientes, pero sí una idea clara de juego y una estructura que les permitió competir incluso en partidos donde sufrieron durante largos tramos.
Cruz Azul llega a la vuelta con otra presión. El equipo cambió de entrenador en plena Liguilla y quedó en manos de Joel Huiqui, un técnico formado en fuerzas básicas que hace apenas unas semanas parecía lejos de este escenario. Aun así, La Máquina llegó a la final jugando probablemente sus mejores minutos del semestre y ahora buscará convertir ese dominio en el campeonato que el club no consigue desde el Guardianes 2020.
La serie también carga el desgaste de un semestre extraño para los celestes, marcado por cambios de sede constantes entre Puebla, el Estadio Banorte y el regreso al Ciudad de los Deportes mientras continúa la reorganización de estadios rumbo al Mundial de 2026.
El domingo, con CU lleno y más de 40 mil personas esperando volver a ver campeón a Pumas después de 15 años, la final ya no tendrá demasiado espacio para especular. Cruz Azul necesita transformar su dominio en goles. Pumas, sobrevivir una vez más.