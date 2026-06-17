¡Qué día para ser fan del futbol! Récords de Messi y Mbappe, más doblete de Haaland…
Vaya día para ser aficionado al futbol. Más allá de que el Mundial siempre ofrece hitos y sorpresas, este martes no fue un día cualquiera, porque no siempre se ve a un jugador empatar el récord de goleador histórico en estos torneos.
Y menos aun cuando con horas de diferencia, otro goleador se convierte en el máximo anotador de su selección en Copas del Mundo, poco antes de que el mejor centro delantero del futbol se estrenara en el torneo con un doblete. Pues todo eso pasó con Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland.
Messi a la cabeza, pero Mbappe podría remontar
A Mbappe le duró poco el gusto haber superado a Messi como el tercer mejor goleador histórico de los Mundiales, luego de que con su doblete llegó a 14 tantos en estas competencias.
Y es que si eso sucedió al mediodía, por la noche el argentino le remontó, y no solo eso porque el rosarino que iniciaba su sexto Mundial con 13 anotaciones en la cuenta, por la noche se despachó con un hat trick para empatar a Miroslav Klose con 16 y ser así, junto con el alemán, el máximo anotador en estos torneos.
Pero todavía hay Copa por delante y no será sorpresa que Mbappe también llegue a esos 16 tantos o que supere a Messi. E incluso si no es en este Mundial, muy probablemente será en 2030, porque el francés tiene 27 años, por 38 del argentino.
Fue así como tras el 3-1 de Francia sobre Senegal siguió el 3-0 de Argentina sobre Argelia, aunque antes se dio el 4-1 de Noruega sobre Irak, en el que Haaland hizo su debut mundialista, nada menos que con dos goles.
Los 'pequeños' también celebran
El otro resultado del día fue el 3-1 de Austria sobre Jordania. Curiosamente, después de que el lunes se dieron cuatro empates en cuatro partidos, en la jornada del martes no hubo igualadas.
Y aunque Irak y Jordania cayeron, al menos pudieron celebrar. Irak anotó su primer gol en Copa del Mundo por primera vez en 40 años, mientras que Jordania marcó el primer tanto en su historia mundialista, al ser debutante.
Ahora van CR7, Inglaterra y de nuevo el Azteca
Así que si este martes vimos a Mbappe, Messi y Haaland, este miércoles será el turno de Cristiano Ronaldo y Portugal, además de que Inglaterra jugará su primer partido, en el último día de juegos de primera jornada, pues así ya los 48 equipos habrán disputado su primer encuentro.
Portugal enfrentará a República Democrática del Congo en Houston a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que Inglaterra enfrentará en un partidazo, al menos en el papel, a Croacia, a las 14:00 horas y también en Texas, pues ese juego será en Dallas.
Ghana vs. Panamá será en Toronto a las 17:00 horas, mientras que a las 20:00 será el segundo turno del Estadio Azteca, pues luego de la inauguración el jueves pasado entre México y Sudáfrica, este miércoles se espera fiesta cafetalera, al menos en las gradas, con el partido entre Colombia y Uzbekistán.