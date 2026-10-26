¿Qué es el equinoccio deportivo? El extraño día en que coinciden NFL, NBA, MLB y NHL

Así como los equinoccios astronómicos marcan dos momentos especiales del año, el deporte estadounidense tiene su propio equinoccio, aunque mucho menos predecible.

Este lunes se produce el llamado “Sports Equinox”, una coincidencia en la que las cuatro principales ligas profesionales de Estados Unidos, NFL, NBA, MLB y NHL, disputan partidos durante una misma jornada.

Y esta vez la alineación es todavía más especial, ya que también habrá actividad en las Finales de la WNBA, por lo que cinco grandes competencias compartirán protagonismo. De acuerdo con Front Office Sports, se trata apenas del 33º equinoccio deportivo de la historia.

¿Por qué es tan raro el equinoccio deportivo?

La explicación está en los calendarios de las cuatro grandes ligas estadounidenses, que tienen temporadas de distinta duración y se desarrollan en diferentes momentos del año.

La NFL disputa su temporada regular entre septiembre y enero, mientras que la NBA y la NHL comienzan sus campañas en octubre y las extienden hasta la primavera siguiente.

La MLB, en cambio, arranca en marzo y concluye su temporada regular a finales de septiembre, antes de disputar los playoffs y la Serie Mundial durante octubre.

Esto provoca que la única ventana habitual para que coincidan las cuatro ligas sea a finales de octubre o principios de noviembre, cuando el beisbol está por coronar a su campeón y el basquetbol y el hockey apenas comienzan sus temporadas.

Pero la coincidencia de temporadas no garantiza el equinoccio

La NFL juega principalmente los domingos, lunes y jueves; la Serie Mundial tiene días de descanso entre algunos encuentros, y la NBA y la NHL distribuyen sus partidos a lo largo de la semana.

Por eso, para que ocurra este fenómeno, los calendarios de las cuatro competencias deben alinearse en una misma fecha.

¿Qué partidos habrá en el equinoccio deportivo de 2026?

La jornada de este lunes incluye 15 partidos entre las cinco ligas, con dos series por el campeonato en disputa.

MLB: Juego 3 de la Serie Mundial entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays.

NFL: Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles en el tradicional Monday Night Football.

NBA: Nueve encuentros de temporada regular, incluido Golden State Warriors contra Denver Nuggets.

NHL: Tres partidos de temporada regular, entre ellos Los Angeles Kings contra New York Rangers.

WNBA: Juego 5 de las Finales entre Atlanta Dream y Golden State Valkyries, con la serie empatada 2-2.

La coincidencia de la WNBA agrega un componente extra porque sus Finales no necesariamente se extienden hasta las mismas fechas que la Serie Mundial.

En 2025, por ejemplo, el equinoccio deportivo ocurrió sin actividad de la liga femenina, cuyas Finales habían concluido antes.

En 2026, la pausa por competencias de FIBA contribuyó a extender el calendario de la WNBA, permitiendo que sus Finales coincidieran con las otras cuatro ligas.

Así, mientras el beisbol y el basquetbol femenil se encuentran en sus instancias definitivas, la NFL atraviesa su temporada regular y la NBA y la NHL apenas comienzan sus campañas.

Una combinación de calendarios que convierte a este 26 de octubre en una de las jornadas más particulares del deporte estadounidense.