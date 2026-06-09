¿Qué jugadores de Selección Mexicana terminan contrato durante el Mundial?
Seguramente ya lo sabía, pero Raúl Jiménez fue anunciado oficialmente como un jugador libre, a tres días del inicio del Mundial, luego de que el Fulham decidiera no renovarle el contrato.
Aunque la mayoría no tendrá esa incertidumbre estos días, para varios la Copa del Mundo coincide con uno de los momentos más delicados en la carrera de cualquier futbolista: la negociación del siguiente contrato, y quizá siguiente equipo o hasta ciudad.
Mientras Javier Aguirre intenta construir una generación capaz de romper con años de decepciones mundialistas, algunos de sus jugadores más importantes llegarán al torneo con su futuro inmediato todavía sin resolver.
Con 28 años y un valor estimado de 15 millones de euros, el mediocampista es uno de los futbolistas mexicanos más cotizados de la convocatoria. Sin embargo, también es uno de los que tiene la situación contractual más apremiante, pues terminó su temporada a préstamo con el Fenerbahce de Turquía, y este no ejerció la opción de compra.
Es así que debería reportarse con el West Ham después del Mundial, sin embargo, su contrato con el equipo inglés termina en este junio. En caso de que los Hammers no tengan alguna opción considerada para él, Edson deberá tener un ojo en la capitanía del Tricolor durante el Mundial, y otro en los varios frentes de negociación que podrá tener, sobre todo si se confirma su etiqueta de agente libre.
Raúl Jiménez, entre los Wolves y el América
A sus 35 años, el delantero vive la recta final de su carrera, pero aun así no deja de tener opciones interesantes. Si bien el Fulham decidió no renovarlo, pese a que su temporada de 9 goles no fue del todo mala, el Wolverhampton estaría interesado en él, sobre todo para volver a ficharlo y que los ayude a regresar a la Premier League, tras su descenso confirmado hace unos días.
El delantero siempre ha manifestado su interés por retirarse en el América, pero a su edad quizá todavía podría firmar un contrato de uno o dos años en Europa, y luego sí colgar los botines tras una breve estancia de regreso con las Águilas.
Más particular aún es el caso de Guillermo Ochoa
A los 40 años, el guardameta llega al que será su sexto Mundial luego de haber terminado contrato con el AES Limassol de Chipre en mayo pasado, y meditando seriamente la posibilidad de anunciar el retiro definitivo de las canchas después de la Copa del Mundo.
El guardameta sobre todo podría irse si termina el Mundial sin minutos, luego de que así apunta su rol tras haber sido portero suplente durante gran parte de la preparación del Tricolor para el Mundial.
Pero si algunos llegan preocupados por su próximo contrato, otros aterrizan en el Mundial con la posibilidad de multiplicar su valor.
Los que quieren revalorarse
Uno de estos casos es el de Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años de Xolos, que solo hasta octubre podría estampar su firma en un contrato distinto al del equipo de Tijuana. Aunque su valor de mercado es de 11 millones de dólares, su club calcula que podrá pedir hasta alrededor de 30 millones en unas cuantas semanas.
Santiago Gimenez también espera que este Mundial lo revalore, luego de una temporada con el Milan en el que las lesiones le impidieron tener continuidad y no marcó gol. Con casi 20 millones de euros como valor, es el mejor cotizado de la Selección Mexicana.
Cinco millones menos que Gimenez es el valor de Johan Vásquez, el defensa que a sus 27 años tiene un Mundial que lo puede catapultar, sobre todo por el gran momento futbolístico que vive, por el estilo de juego mexicano que le hará tener mucha actividad, y porque es uno de los titulares inamovibles del Vasco Aguirre.
Otros casos podrían ser los de los jóvenes del equipo, com Armando González, Brian Gutiérrez y Obed Vargas, quienes por su edad están ante un panorama lleno de posibilidades, principalmente Gutiérrez, pues pinta como titular en el Tri y tiene apenas 22 años.