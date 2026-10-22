¿Qué lugar ocupa el Vaquero Navarrete entre los grandes campeones mexicanos?

Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, no ocultó su decepción cuando Emanuel "Vaquero" Navarrete perdió ante Denys Berinchyk en mayo de 2024. Aquella noche, el pugilista tricolor fracasó en su intento de conquistar un título mundial en una cuarta división y el Gran Campeón Mexicano cuestionó su desempeño, sobre todo la falta de golpes al cuerpo.

"La peor pelea que le he visto al Vaquero Navarrete. Muy mala, sinceramente", declaró Chávez durante la transmisión.

Menos de dos años después volvió a tenerlo enfrente, esta vez para reconocerlo. Navarrete acababa de derrotar a Eduardo "Sugar" Núñez, en febrero de 2026, cuando el exmonarca le dijo en la entrevista posterior al combate: "Eres el mejor peleador mexicano de la actualidad".

El Vaquero agradeció el elogio, pero evitó asumir esa condición. "Yo navego con otra bandera", respondió días después, al señalar que otros compatriotas también pueden representar al boxeo nacional.

A los 31 años, con casi ocho como campeón mundial, enfrentará a O'Shaquie Foster este sábado en San Antonio, Texas, con la intención de sumar el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a los de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que ya tiene, para convertirse en el mandamás de la división.

¿Cómo construyó su carrera?

Navarrete registra 40 victorias, 33 de ellas por nocaut, dos derrotas, un empate y una pelea sin resultado. Ha conquistado campeonatos en supergallo, pluma y superpluma, suma 14 triunfos en combates por títulos mundiales y, desde su primera coronación, ningún rival le ha quitado uno de sus cinturones en el cuadrilátero.

Su historia como campeón comenzó en diciembre de 2018, cuando derrotó por decisión unánime al invicto Isaac Dogboe. En mayo de 2019 volvió a vencerlo, ahora por nocaut técnico, en la primera de cinco defensas exitosas de su corona supergallo.

En octubre de 2020 conquistó el título pluma de la OMB frente a Rubén Villa y lo defendió contra Christopher Díaz, Joet González y Eduardo Báez antes de subir otra vez de categoría. En febrero de 2023 venció al australiano Liam Wilson y se convirtió en campeón mundial de tres divisiones.

Su estilo explica buena parte de esos triunfos. Navarrete lanza golpes desde ángulos poco convencionales, cambia constantemente las posiciones de ataque y sostiene un volumen ofensivo que complica la respuesta de sus rivales, aunque ese mismo estilo lo deja expuesto a contragolpes cuando se va hacia adelante o abre demasiado la guardia.

En agosto de 2023 derrotó por decisión unánime a Óscar Valdez y en la revancha de diciembre de 2024 fue más contundente: derribó tres veces a su compatriota y lo noqueó en el sexto asalto con un golpe al cuerpo.

Entre ambas peleas llegaron los tropiezos: empató con Robson Conceição en noviembre de 2023 y perdió por decisión dividida ante Berinchyk en mayo de 2024, en busca de un título de peso ligero.

Después de la revancha con Valdez vino la controversia. En mayo de 2025, su pelea contra Charly Suárez se detuvo en el octavo asalto por una cortada de Navarrete. El réferi la atribuyó a un cabezazo y el mexicano ganó por decisión técnica, pero las repeticiones mostraban un golpe del filipino, así que la Comisión Atlética de California cambió el resultado a pelea sin resultado y la OMB ordenó la revancha.

Con esos antecedentes llegó a febrero de 2026, frente a Núñez, entonces campeón de la FIB, con 29 victorias, 27 por nocaut, y dos derrotas. El Vaquero neutralizó buena parte de su ofensiva y lo castigó hasta que el médico detuvo el combate al inicio del undécimo asalto, con el ojo derecho de Núñez cerrado desde el noveno.

La victoria le dio, por primera vez, títulos de dos organismos en una misma división, y le valió el elogio de Eddie Hearn, promotor de Núñez.

"He visto mucho boxeo en 40 años y nunca vi a un peleador tan relajado, incómodo y peligroso", dijo Hearn sobre Navarrete en la conferencia posterior. En mayo, The Ring, la revista fundada en 1922 y conocida como la Biblia del boxeo, lo ubicó en el décimo lugar de su clasificación libra por libra, el único boxeador nacido en México dentro del top 10.

¿Dónde está frente a las leyendas?

Al vencer a Liam Wilson en febrero de 2023, Navarrete se convirtió en el décimo boxeador mexicano en conquistar campeonatos mundiales en al menos tres divisiones, sin contar títulos interinos. Es uno de los cinco que han reinado en tres categorías, junto a Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Fernando Montiel y Abner Mares.

Por encima de ese registro aparecen otros cinco mexicanos que conquistaron títulos mundiales en cuatro divisiones: Érik "Terrible" Morales, Juan Manuel Márquez, Jorge Arce, Leo Santa Cruz y Saúl “Canelo” Álvarez. Navarrete tuvo la oportunidad de incorporarse a ese segundo grupo en mayo de 2024, pero perdió por decisión dividida ante Denys Berinchyk, cuando disputó el campeonato ligero de la OMB.

Las leyendas del boxeo mexicano, sin embargo, también se miden por la permanencia, las defensas, las unificaciones y la calidad de los rivales.

Frente a Chávez, la distancia es enorme. La leyenda tricolor disputó 37 peleas por títulos mundiales, ganó 31 y sumó 27 defensas exitosas, con seis cinturones en tres divisiones y casi 14 años invicto. En una carrera de 25 años derrotó a grandes rivales como Meldrick Taylor, Roger Mayweather y los miembros del Salón de la Fama Edwin Rosario y Héctor Camacho.

Navarrete tiene menos de la mitad de esas victorias.

Canelo, el referente de su época, fue campeón de superwelter, mediano, supermediano y semicompleto, y en 2021 se convirtió en el primer campeón indiscutido de los supermedianos en la historia, con los cuatro cinturones principales. Es justo lo que Navarrete busca en las 130 libras.

Barrera, Morales y Márquez construyeron su legado con rivalidades. Barrera venció a Naseem Hamed y libró la trilogía contra Morales, quien derrotó a Manny Pacquiao en 2005, y Márquez enfrentó cuatro veces al filipino y lo noqueó en diciembre de 2012.

Navarrete todavía está lejos de esos registros, pero esa generación lo reconoce. En febrero de 2023, Márquez lo mencionó entre los boxeadores que devolvían protagonismo internacional a México. "El Vaquero Navarrete, mucho corazón, muchas combinaciones de golpes", dijo el excampeón.

¿Qué está en juego ante Foster?

O'Shaquie Foster, campeón superpluma del CMB, registra 25 victorias, 12 por nocaut, y tres derrotas. Venció a Rey Vargas, Eduardo Hernández, Robson Conceição, Stephen Fulton y Raymond Ford, y basa su estilo en el control de la distancia, el movimiento y la precisión del contragolpe.

Navarrete es el número uno de la clasificación superpluma de The Ring y Foster, el número dos, así que, según la revista, también estaría en juego su propio campeonato. El mexicano podría terminar la noche con tres de los cuatro cinturones principales de las 130 libras.

Aun así, le faltaría el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para ser campeón indiscutido. Además, Charly Suárez es el retador obligatorio de la OMB y tiene pendiente la revancha de la pelea anulada en 2025, así que el organismo autorizó la unificación con una condición: el ganador deberá enfrentarlo en los siguientes 180 días.

Vencer a Foster no lo pondría automáticamente a la altura de Chávez, Barrera, Morales o Márquez, cuyos legados se construyeron durante años y con rivalidades que trascendieron los campeonatos. Una segunda unificación consecutiva, ante otro de los principales nombres de la división, sí reforzaría su lugar propio entre los grandes mexicanos de su generación.

En febrero, Navarrete no quiso cargar con la etiqueta que le puso Chávez. El sábado podrá discutirla con tres cinturones en juego.