Después de su victoria ante Chile este jueves, el Tri Femenil Sub 17 llega a la última fecha de grupos del Mundial dependiendo de sí mismo para asegurar su boleto a los Octavos de final.

Luego de dos fechas disputadas, el Tricolor se coloca con 3 puntos en el segundo lugar del Grupo F. Arrancó su aventura con una derrota por 0-2 ante España; sin embargo, recompuso el camino venciendo 3-1 al conjunto andino.

Ahora, el próximo domingo se medirá a Australia en un duelo directo que puede considerarse prácticamente su primer choque de eliminación directa en este certamen. Y es que, con un buen resultado avanzará a la siguiente ronda, pero uno negativo lo pone en riesgo de quedar fuera.

¿Qué necesita México para avanzar por su propia cuenta?

Para avanzar sin depender de nadie, solo necesita una victoria que lo coloque con 6 unidades; de esta manera aseguraría finalizar entre los dos primeros lugares de su sector. Incluso, con una derrota de España ante Chile que deje a las europeas con peor diferencia de goles, el cuadro azteca podría dar el salto al primer lugar del Grupo F.

Ahora bien, en caso de un empate ante las oceánicas, México todavía podría avanzar como segundo lugar. Para que esto ocurra, únicamente requiere que Chile no venza a España por tres goles o más.

El camino como uno de los mejores terceros lugares

Otra opción para superar la fase de grupos, aunque con mayor incertidumbre, es clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Esta posibilidad se presenta en dos escenarios:

* Empate con Australia y que Chile le gane a España por tres o más goles.

* Derrota ante Australia y que Chile no gane su partido ante España.

En cualquiera de estos casos, México cae a la tercera posición del Grupo F. A partir de ahí, su pase a la siguiente fase dependerá de los resultados de los demás grupos para determinar si logra ubicarse entre los 8 mejores terceros lugares de los 12 del torneo.

El resultado que elimina a México

Finalmente, el único panorama que liquida por completo a México, sin importar lo que suceda en los demás sectores, es una derrota ante Australia combinada con una victoria de Chile sobre España por cualquier marcador. Esta combinación mandaría al Tricolor al último lugar del grupo y, por ende, lo dejaría automáticamente fuera de las fases finales.

Horario del juego de México vs. Australia en el Mundial Femenil Sub-17

* México vs. Australia: Domingo 25 de octubre | 9:00 AM (tiempo del centro de México)