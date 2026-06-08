¿Qué negocios pueden ser multados por transmitir partidos del Mundial?
Ni se te ocurra pensar en la piratería mundialista, porque las regulaciones y pautas para la transmisión de los partidos serán estrictas, particularmente en el sector restaurantero.
Pese a la ambigüedad que han acusado empresarios de este gremio, las condiciones más claras para que bares y restaurantes sean multados por transmitir partidos del Mundial tienen que ver con cómo lo hagan y no tanto si lo hacen o no.
Es decir, que de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que protegerá los derechos de FIFA en México, los establecimientos que transmitan partidos de la Copa del Mundo solo podrán hacerlo si ese tipo de actividades forman parte de sus actividades cotidianas y no hacen promociones deliberadas para atraer más consumidores a partir de los juegos del Mundial.
Bajo este marco regulatorio, las vías comerciales para transmitir los juegos son dos: la primera es la transmisión pública no comercial, donde figura buena parte de los bares y restaurantes.
La FIFA establece que estos negocios están exentos de una licencia especial de evento masivo, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, principalmente que el aforo total del espacio sea menor a 5,000 personas.
Además, el partido debe transmitirse como parte de la dinámica cotidiana del comercio, por lo que les queda prohibido cobrar cover, entradas o exigir un consumo mínimo exclusivo por el juego.
Además, no pueden usar marcas, logotipos o mascotas del Mundial en sus anuncios exteriores sin autorización, y deben emitir la señal comercial formal desde minutos antes del partido, manteniendo los comerciales incluidos.
La segunda categoría es la transmisión pública comercial, destinada a los comercios que organizan activaciones de alto impacto, asocian el evento a patrocinios o cobran una entrada exclusiva para ver el partido.
Estos inmuebles están obligados a pagar una licencia comercial explícita cuyo costo varía entre 5 mil y 23 mil pesos según el aforo y las dimensiones del lugar; de lo contrario, se exponen a la clausura o a multas severas por parte del IMPI, las cuales se han detallado que pueden llegar hasta los 586,500 pesos por un beneficio económico directo o indirecto con la señal.
Como alternativa para la afición, el gobierno mexicano ofrecerá acceso gratuito a las transmisiones mediante pantallas públicas en distintas alcaldías y plazas del país.
Para los pequeños negocios y restaurantes PYMES esto mitiga las preocupaciones, puesto que si el dueño del local sintoniza los partidos a través de un proveedor comercial autorizado y respeta las reglas de operación, estará completamente protegido.
Además, las autoridades han dejado en claro que no dispondrán de miles de inspectores para revisar las transmisiones, sino que el IMPI actuará principalmente bajo denuncia formal de las empresas afectadas y dueñas de los derechos de transmisión, enfocando sus esfuerzos en cadenas grandes o lugares de alto perfil que transmiten la señal de forma masiva e ilegal.
La FIFA también será particularmente rigurosa con las marcas que realicen publicidad parasitaria (ambush marketing) y asocien sus productos o servicios con la Copa del Mundo sin pagar por ello, así como con los usuarios de redes digitales que retransmitan partidos o fragmentos de los mismos. En ese caso, sus cuentas podrían ser suspendidas y, al menos en Estados Unidos, recibir multas que irían de los mil a los 10 mil dólares.