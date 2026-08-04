¿Qué sigue para Isaac del Toro? El camino después del Tour de France
El podio del Tour de Francia fue el pico de una temporada histórica, pero la temporada de Isaac del Toro no ha terminado. Con La Vuelta a España descartada por decisión técnica del UAE Team Emirates, el bajacaliforniano de 22 años entra ahora en la recta final del año con un calendario más ligero, pero con un objetivo de enorme peso: el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.
La decisión de dejarlo fuera de La Vuelta no fue una sorpresa ni un castigo, sino parte del plan que el director deportivo del equipo, Joxean Fernández "Matxín", diseñó para proteger al corredor tras una temporada de alta exigencia que comenzó con el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, y el Tour de Francia completo apoyando a Tadej Pogačar en las tres semanas más duras del calendario.
Acumular una Gran Vuelta más en agosto hubiera sido un riesgo innecesario para un corredor que el equipo claramente está pensando en el largo plazo. "Tadej me ayudó mucho en la última semana del Tour. El futuro ya dirá qué viene, pero quiero seguir disfrutando y dar siempre el máximo", dijo Del Toro al terminar la carrera.
El siguiente paso es Montreal, donde Del Toro encabezará la representación mexicana en la prueba élite varonil de ruta, programada para el domingo 27 de septiembre, la jornada final y más importante del Mundial. Será la primera vez que compita como figura consolidada en un Mundial de ruta, respaldado por resultados que hace un año nadie habría anticipado.
También existe la posibilidad de que participe en las clásicas canadienses, como el Grand Prix Cycliste de Québec y el de Montreal que se disputan justo antes del Mundial, aunque su presencia dependerá de la planificación final del equipo.
Cómo se decide el calendario de un ciclista de su nivel no es un proceso sencillo, y el UAE Team Emirates construye el programa de Del Toro en función de tres variables: su recuperación física, el papel que juega dentro del equipo en cada carrera, y los objetivos de temporada a largo plazo.
Si el antecedente de 2025 sirve de guía, tras el Giro el equipo lo mantuvo activo en Europa con carreras de menor perfil, como el Circuito de Getxo, la Vuelta a Burgos, y clásicas italianas de otoño para mantener ritmo competitivo sin sobrecargarlo. Este año el esquema apunta a algo similar, con unas semanas de descanso, reincorporación progresiva con alguna carrera europea de preparación, y el Mundial como cierre.
Lo que está claro es que Del Toro llega a Montreal como uno de los favoritos más interesantes de la prueba. Lo que llama la atención es que en 2026 Del Toro no lideró ninguna de las tres Grandes Vueltas.
En el Giro de Italia en mayo pasado, su equipo apostó por Adam Yates como líder ante las ausencias de Pogačar y el portugués Joao Almeida. En el Tour de France, Del Toro fue gregario de lujo de Pogačar y terminó tercero, mientras que en La Vuelta a España no fue convocado, en una decisión que puede interpretarse como la intención del UAE Team de llevarlo poco a poco, sin quemarlo antes de tiempo.
¿Cómo funciona el rol de los ciclistas y cuántos tiene un equipo?
A lo largo de la temporada, un equipo puede contar con hasta 30 ciclistas en su plantilla, aunque en cada carrera solo puede alinear ocho. Eso significa que el director deportivo tiene que decidir, para cada gran vuelta, quién lidera y quién apoya. En el UAE, durante los últimos años Pogačar ha sido el líder absoluto cuando participa, y el resto del equipo, incluyendo a Del Toro, construye su carrera alrededor de él.
João Almeida es la segunda carta para la general cuando Pogačar no está, como ocurrió en el Giro 2023 y Adam Yates cumple un rol similar. Del Toro, por ahora, está en la siguiente fila: demasiado bueno para ser solo gregario, pero todavía en proceso de acumular experiencia antes de recibir una Gran Vuelta para él solo.
La pregunta que empieza a sonar es cuándo le darán una Gran Vuelta para él solo, y todo indica que 2027 podría ser ese año, con Pogačar cumplidos los 28 años de edad y Del Toro con 23, cuando el relevo generacional dentro del propio equipo empiece a ser una conversación inevitable.