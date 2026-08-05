¿Quién es Larry Berg? El nuevo presidente de la MLS que busca llevarla al siguiente nivel
La Major League Soccer iniciará una nueva era con Larry Berg como el nuevo comisionado de la liga, tras 27 años de mandato de Don Garber. Tras su nombramiento, el directivo aseguró que, con el impulso dejado por la Copa del Mundo 2026, ha llegado el momento decisivo para que el futbol de clubes en Estados Unidos dé el salto definitivo.
"Acabamos de vivir una Copa del Mundo apasionante. Creo que muchísimas personas en Norteamérica se enamoraron del juego, del formato y de la cultura de los aficionados. Y considero que estamos ante una gran oportunidad para llevar a la Major League Soccer al siguiente nivel", afirmó.
Lo anterior lo dio a conocer a través de su video de presentación como el próximo mandamás de la máxima categoría del futbol estadounidense y canadiense.
Cabe mencionar que asumirá funciones de manera oficial a partir del 1 de enero. Hasta que concluya el año, Don Garber continuará al frente de las operaciones, aunque ya con el proceso para ceder el poder de cara a la temporada 2027.
¿Quién es Larry Berg?
Larry Berg es un empresario, inversor de capital privado y directivo deportivo con trayectoria por el balompié norteamericano. Fue socio gestor y copropietario del LAFC, franquicia fundada en 2018. Con él como uno de sus principales aliados, el club en sus 8 años de historia levantó un título de la MLS en 2022, una US Open Cup en 2024, consiguió dos MLS Supporters' Shield en 2019 y 2022, mientras que a nivel internacional fue dos veces subcampeón de Concachampions en 2020 y 2023.
Además, su labor en el deporte ha trascendido fronteras, pues ha sido inversionista en clubes como la AS Roma de la Serie A y el Swansea City, exequipo de la Premier League que actualmente disputa la Sky Bet Championship.
"Es un gran honor; tener la oportunidad de participar en el crecimiento del fútbol en Norteamérica representa una oportunidad increíble. Es la culminación de muchas, muchas décadas como aficionado e inversor en este deporte. Y creo que el futuro es sumamente prometedor", declaró Berg sobre su nuevo nombramiento.
Don Garber pasará a la Junta Directiva
A lo largo de su gestión, Don Garber se posicionó como el arquitecto del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Aunque la MLS nació en 1996 con Doug Logan como primer presidente, fue a partir de la llegada de Garber en 1999 cuando la competición experimentó una expansión. Muestra de ello es que, en su primera campaña a cargo, la liga contaba únicamente con 12 franquicias, mientras que hoy reúne a 30 equipos consolidados.
Una vez que deje el cargo ejecutivo al finalizar el año, Garber no se alejará de la estructura directiva. Y es que pasará a convertirse en el presidente de la Junta Directiva de la MLS, donde encabezará el consejo de propietarios y mantendrá relaciones laborales con Larry Berg para la planeación estratégica, desarrollo y gobernanza de la liga.