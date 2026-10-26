¿Quién es Miriam Morales? La mexicana de 21 años que sorprendió en la élite mundial del trail running

De las montañas de Oaxaca a un podio internacional. Con apenas 21 años, Miriam Morales Hernández consiguió el tercer lugar en la Gran Final de las Golden Trail World Series, disputada en Muju, Corea del Sur, uno de los escenarios más exigentes del trail running mundial.

Originaria de Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca, la mexicana llegó a la competencia después de conseguir su clasificación en el Tepec Trail de Puebla. Y no solo logró competir frente a algunas de las mejores corredoras de montaña del mundo, sino que terminó entre las tres primeras, incluso después de sufrir una caída en la última subida.

Morales completó los 28.6 kilómetros de recorrido, con 2,313 metros de desnivel, en 3 horas, 29 minutos y 12 segundos, apenas 24 segundos por delante de Madalina Amariei, quien terminó cuarta.

Una caída que casi le cuesta el podio

La lluvia convirtió el recorrido de Muju en una prueba especialmente complicada, con rocas mojadas, escalones y descensos cubiertos de hojas.

Morales destacó particularmente en las bajadas, ya que fue la segunda corredora más rápida en el descenso hacia Baengnyeonsa, solo detrás de Beatrice Bianchi, y posteriormente superó a Caroline Kimutai para colocarse en posición de podio.

Sin embargo, en la subida final a Chilbong, con pendientes superiores al 40 por ciento, sufrió una caída que puso en riesgo su tercer lugar. La mexicana logró recuperarse y resistió hasta la meta para conservar una ventaja de apenas 24 segundos sobre su perseguidora.

"Ha sido una carrera muy técnica, con mucha mente y cabeza", declaró después de la competencia. "Todo ha valido la pena".

De una carrera en Puebla a competir con la élite mundial

El camino de Miriam Morales hasta Corea del Sur comenzó en Zapotitlán Salinas, Puebla, donde consiguió su clasificación mediante el Tepec Trail.

Aquella competencia le otorgó un Golden Ticket, el boleto que le permitió disputar la Gran Final del circuito internacional.

En Muju, la islandesa Andrea Kolbeinsdóttir se llevó la victoria con un tiempo de 3:19:56, seguida de Madalina Florea, quien además aseguró el título general de la temporada.

Morales terminó a 9 minutos y 15 segundos de la ganadora, aunque su tercer lugar corresponde exclusivamente a la carrera final y no a la clasificación general de las Golden Trail World Series.

Tras cruzar la meta, la mexicana agradeció a su madre, sus hermanos, su entrenador y a quienes la apoyaron desde México. También recordó a su padre fallecido. "He venido aquí porque lo soñé y lo estoy viviendo", expresó.

La participación mexicana incluyó también a Brayan Rodríguez, quien terminó en el puesto 12 de la competencia masculina, con un tiempo de 3:05:39.

Para Morales, la jornada significó su llegada al podio de una competencia internacional de primer nivel y una actuación que la coloca entre los nombres mexicanos a seguir en el trail running.