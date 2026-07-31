‘Quiero disfrutar con él, hacerlo ganar’; Casemiro espera ansioso el regreso de Messi con el Inter Miami
El mediocampista brasileño Casemiro llegó al Inter Miami con un objetivo que no intenta disimular: compartir cancha con Lionel Messi y ayudarlo a ganar más títulos.
Luego del Mundial 2026, buena parte de las Ligas vuelven a encarrilarse y si bien la MLS reinició desde hace un par de semanas, este fin de semana podría significar el regreso del argentino, ya que el miércoles pasado volvió a los entrenamientos, mientras que Casemiro debutó con su nuevo equipo el sábado anterior.
"Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del futbol", dijo Casemiro este jueves.
Cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid y rival histórico de Messi en los clásicos españoles entre el Madrid y el Barcelona, el brasileño jugó 90 mintuos con el Inter en el triunfo 1-0 ante Montreal el fin de semana pasado.
Su llegada refuerza a un Inter Miami que hilvanó seis victorias consecutivas y persigue a Nashville SC (dos puntos arriba) en la Conferencia Este de la MLS.
El brasileño podría ser pieza clave este fin de semana precisamente porque la presencia de Messi ante Columbus Crew el sábado no está garantizada. El astro argentino, de 39 años, regresó el miércoles a los entrenamientos tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 el 19 de julio, y previamente había descansado junto a su familia en Rosario.
"No hemos tenido tiempo de conversar", dijo el técnico Guillermo Hoyos en conferencia de prensa este viernes en Fort Lauderdale sobre la posibilidad de alinear a su capitán. Tampoco está claro que juegue Rodrigo de Paul, otro subcampeón mundial que volvió a las prácticas el viernes.
Sin el par de subcampeones argentinos, el Inter deberá apoyarse en Casemiro y en el experimentado delantero uruguayo Luis Suárez para intentar apoderarse del liderato del Este. Para lograrlo necesitará ganar y que Nashville no venza en su visita al DC United.
El Inter tiene por delante al menos ocho partidos en agosto entre encuentros ligueros y la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS con los del campeonato mexicano.
La próxima semana, las Garzas debutarán en esa competencia ante el Atlético San Luis. El Inter ganó la Leagues Cup en 2023 y fue subcampeón la temporada pasada. "La liga se está poniendo muy fuerte con jugadores de calidad, siempre hay que actualizarse en el fútbol, pero creo que está creciendo", valoró Casemiro.
Son y Müller: amigos y rivales
Mientras el Inter aguarda el regreso de su estrella, la MLS tendrá este fin de semana otro duelo de figuras: el alemán Thomas Müller y el surcoreano Son Heung-min, quienes compartieron durante la semana en el Juego de las Estrellas pero se enfrentarán el sábado cuando Vancouver Whitecaps reciba a Los Ángeles FC en una pugna directa por el liderato de la Conferencia Oeste.
Son fue nombrado Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas, en el que el equipo de la MLS se impuso 4-3 a sus rivales mexicanos con un doblete suyo. "Es un sentimiento extraño jugar en el mismo equipo y luego enfrentarlo", reconoció el surcoreano, de 34 años. Müller respondió con humor: "Siempre decimos cosas buenas uno del otro frente a la cámara, pero el sábado viene a Vancouver y creo que está mintiendo." Empatados con 33 puntos y diez victorias cada uno, la diferencia de goles favorece al cuadro canadiense.
Lewandowski debuta en casa
Otro fichaje de peso para la recta final de la temporada, Robert Lewandowski, tendrá su esperado debut en casa cuando Chicago Fire reciba en el Soldier Field a Charlotte FC. El polaco, de 37 años, ya jugó dos partidos desde su llegada pero todavía no ha marcado en su aventura estadounidense.
El equipo dirigido por el exseleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, busca reencontrarse con el triunfo tras dos derrotas consecutivas. Berhalter destacó la dedicación del exdelantero del Barcelona en apenas dos semanas de trabajo conjunto. "Le doy todo el crédito a él, es el primero en llegar a los entrenamientos y el último en salir", sostuvo. El Fire ocupa la cuarta posición del Este con 26 puntos, 13 menos que el líder Nashville.