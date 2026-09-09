Raphinha se convierte en la última 'víctima' de las injusticias del Balón de Oro

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! 🔴🔵



La faena de Raphinha 🇧🇷 que deja en ridículo a los defensas del Feyenoord. Recorta hacia dentro y pone el 1-0.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/wDf5Lk8qpA