Raphinha y Fermín prolongan el inicio perfecto del Barcelona ante el Athletic
El Barcelona superó 2-0 al Athletic Club en su primer partido de la temporada en el Spotify Camp Nou. Raphinha abrió el marcador al minuto 37, Fermín López sentenció al 82 y el conjunto de Hansi Flick sumó su segunda victoria en LaLiga, con siete goles a favor y ninguno en contra después de su goleada sobre el Elche.
El partido correspondió a la primera jornada, pero se disputó después del inicio oficial del campeonato debido a su aplazamiento. Barcelona regresó ante su público con la obligación de confirmar las buenas sensaciones de su debut y asumió el control desde los primeros minutos. El Athletic apostó por un bloque compacto y trató de aprovechar la velocidad de Iñaki y Nico Williams, aunque apenas encontró espacios ante la defensa local.
Flick volvió a utilizar a Raphinha como referencia central ante la ausencia de un delantero de área. El brasileño intercambió posiciones con Lamine Yamal, Anthony Gordon y Fermín, una movilidad que dificultó las marcas del conjunto de Edin Terzić. El dominio azulgrana no produjo un gol inmediato, pero sí varias advertencias.
Lamine rozó el primer tanto con un disparo que salió cerca del poste y, al minuto 24, Raphinha conectó de cabeza un centro de Xavi Espart que terminó en el poste derecho de Unai Simón. Cinco minutos después, Pedri mandó el balón a la red, pero el árbitro anuló la acción por un fuera de juego previo.
La resistencia del Athletic terminó al minuto 37
Pedri encontró un espacio entre los centrales y colocó un pase preciso para Raphinha. El brasileño atacó la espalda de la defensa, superó a Unai Simón con tranquilidad y definió con la portería libre. Su gol premió la superioridad de un Barcelona que ya había creado las ocasiones más claras.
El equipo catalán estuvo cerca de aumentar la diferencia antes del descanso. Marc Bernal recuperó el balón en campo rival y Lamine quedó frente a Unai Simón, pero el guardameta respondió con una gran intervención. Gerard Martín también probó fortuna tras un tiro de esquina, aunque su remate salió por un costado.
Barcelona mantuvo la iniciativa en el inicio de la segunda mitad. Anthony Gordon disparó por encima del arco y, al minuto 53, Lamine estrelló el balón en el travesaño después de una acción individual. La pelota cayó cerca de la línea de gol, pero no entró. Unai Simón volvió a salvar al Athletic poco después con una atajada frente a Fermín, mientras Pau Cubarsí no pudo aprovechar el rechace.
Debutó Rodri, la estrella procedente del City
El partido también marcó el debut oficial de Rodri Hernández con la camiseta azulgrana. El centrocampista ingresó al minuto 63 en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del Camp Nou. Dani Olmo entró por Marc Bernal, con lo que Flick renovó el centro del campo sin perder el control del encuentro.
El Athletic encontró su mejor oportunidad al minuto 75. Oihan Sancet recibió cerca del área y sacó un disparo que terminó en el poste de Joan García. Fue el único momento en el que el conjunto vasco estuvo cerca del empate, pues el Barcelona recuperó el balón y volvió a trasladar el partido hacia el campo visitante.
La sentencia llegó al minuto 82. Karim Adeyemi, quien acababa de entrar, atacó el espacio y provocó el error de Aymeric Laporte. El defensa no pudo controlar el balón dentro del área y Fermín aprovechó el regalo para definir a corta distancia. El mediocampista, autor de un doblete contra el Elche, volvió a aparecer como uno de los principales recursos ofensivos del equipo.
El 2-0 reflejó la diferencia entre ambos conjuntos. Unai Simón evitó una derrota más amplia, pero no pudo impedir que el Athletic sufriera su segundo tropiezo después del 1-3 ante el Sevilla. Barcelona, en cambio, confirmó la contundencia que mostró en su estreno y cerró sus primeros dos partidos sin recibir gol.
Raphinha volvió a responder como delantero improvisado, Fermín confirmó su gran inicio y Rodri completó su esperado debut. El Barcelona todavía tiene aspectos por ajustar, pero abrió la temporada con dos victorias, siete goles y una portería intacta, números que respaldan su condición de campeón defensor.