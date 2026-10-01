Raúl Alegre explica qué hay detrás de los cinco invictos de la NFL

Después de tres semanas, sólo cinco equipos siguen sin perder en la NFL. Los Chiefs, los Bills, los Raiders, los 49ers y los Vikings tienen marca de 3-0, y la lista se va a achicar el domingo: Kansas City visita a Las Vegas y uno de los dos dejará el invicto.

El récord es el mismo, pero las razones son distintas. Kansas City encontró una nueva forma de acompañar a Patrick Mahomes, los Raiders se reconstruyeron desde la línea ofensiva, los Bills sobrevivieron a cinco entregas de balón, los 49ers se sostienen en el arranque de Brock Purdy y los Vikings tienen una defensa que hace buena parte del trabajo.

Para Raúl Alegre, ex jugador de la NFL y analista de FOX, Kansas City es el que ofrece más razones para pensar que el arranque puede durar. "Para mí ese se me haría el más viable de los actuales invictos", dijo en entrevista con Sports Illustrated México el dos veces ganador del Supe Bowl.

La primera explicación está en Mahomes. El quarterback sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral lateral de la rodilla izquierda en diciembre de 2025 y tuvo que operarse.

Llegó recuperado al inicio de la campaña y, en tres partidos, suma 812 yardas, siete pases de touchdown y dos intercepciones, con 68.4 por ciento de pases completos. Alegre, sin embargo, esperaba una recuperación más lenta.

"Honestamente no pensaba que Patrick Mahomes iba a estar físicamente con el nivel que está mostrando en este momento", añadió.

La diferencia también está detrás de él. Kenneth Walker III suma 360 yardas por tierra en apenas tres partidos, y ese juego terrestre le da a los Chiefs una alternativa que Alegre no veía con el mismo peso en otros equipos del entrenador Andy Reid.

"Ahora se están apoyando más en el ataque terrestre con Kenneth Walker y esto hace más completo el equipo", señaló.

Para el analista, correr mejor también le quita presión a una línea ofensiva que condicionó a Mahomes en las últimas temporadas.

La defensiva completa la lectura. Kansas City perdió piezas en la secundaria, pero ha permitido 50 puntos en tres jornadas, con apenas 10 ante Denver y 10 ante Miami. Alegre reconoció que esperaba más problemas en esa unidad y la pone, junto con la recuperación de Mahomes y el juego terrestre, entre lo que separa este 3-0 del equipo que terminó 6-11 la temporada pasada.

Los Raiders son el cambio más grande respecto al año anterior. Terminaron 2025 con marca de 3-14 y ya igualaron esas tres victorias en septiembre.

El ex pateador de los Giants ubica buena parte del cambio en una zona menos visible, la línea ofensiva: Las Vegas firmó al centro Tyler Linderbaum y al guardia Spencer Burford y recuperó a Kolton Miller, cuya temporada anterior acabó antes de tiempo por una lesión de tobillo.

El calendario invita a la cautela, pero el 35-27 sobre Nueva Orleans le mostró algo distinto al segundo mexicano en la historia el obtener el máximo título del futbol americano.

Los Raiders necesitaron cuatro entregas de balón provocadas en el último cuarto para sacar un partido que se les había complicado.

"Me sorprendió la victoria que tuvieron y la manera como ganaron contra New Orleans, porque demostró que tienen un equipo que puede competir en situaciones adversas", señaló.

Buffalo llevó esa idea todavía más lejos. Los Bills perdieron cinco veces el balón ante los Chargers y aun así ganaron 24-16. No ganaban un partido de temporada regular con al menos cinco entregas desde 1997: habían perdido sus 18 partidos anteriores en esas condiciones.

"Cuando tienes cinco entregas de balón, normalmente pierdes el juego. El hecho de que hayan aguantado, que hayan resistido y que hayan buscado la manera de ganar en una situación muy adversa, creo que demuestra que tienen una mentalidad y una cultura diferente esta temporada", expresó.

En la NFC, los otros dos invictos llegaron por caminos distintos. Purdy firma uno de los mejores arranques individuales de la liga, con 789 yardas, nueve pases de touchdown y una sola intercepción. En el 36-30 sobre Arizona lanzó cuatro anotaciones y, pese a las bajas que han golpeado al plantel, los 49ers siguen perfectos.

Minnesota construyó su 3-0 desde la defensa. La unidad de Brian Flores suma 14 capturas y ha conseguido al menos cuatro sacks y dos entregas provocadas en cada uno de sus tres partidos, algo que sólo otros cuatro equipos lograron en los últimos 50 años.

Antes de la Semana 4, los Vikings han permitido apenas un touchdown en las últimas 31 posesiones de sus rivales.

Tres partidos siguen siendo una muestra pequeña y el domingo uno de los dos invictos de la AFC Oeste dejará de serlo. Para Alegre, Kansas City llega con más argumentos para que no sea él: Mahomes volvió antes y mejor de lo esperado, el ataque encontró en Walker una segunda vía y la defensa resistió su reconstrucción. Enfrente estará el equipo que más cambió en un año.