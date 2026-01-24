Real Madrid se inclinaría por el proyecto de la NBA en Europa
El Real Madrid se perfila como uno de los protagonistas de un posible giro histórico en el básquet europeo, al figurar entre los clubes que evalúan incorporarse al proyecto de la NBA en Europa, una iniciativa que implicaría su eventual salida de la Euroliga y la adopción del modelo de franquicias impulsado por la liga estadounidense.
De acuerdo con información difundida por 365Scores, el club blanco aparece como una de las instituciones mejor posicionadas dentro de una futura NBA Europe, cuyo lanzamiento apunta al otoño de 2027. Aunque el proyecto aún no está completamente definido ni existe un anuncio oficial, esa fecha funciona hoy como el principal horizonte de referencia.
Las proyecciones internas de la NBA estiman que cada franquicia de la nueva liga podría alcanzar un valor cercano a los Mil millones de dólares en un plazo de cinco a seis años, lo que subraya la dimensión económica y estratégica de la iniciativa.
En ese escenario, el Real Madrid no podría continuar compitiendo en la Euroliga. Como alternativa transitoria, se contempla la posibilidad de participar durante una temporada en una competencia organizada por FIBA, como la Basketball Champions League, a modo de puente antes de una eventual incorporación plena a la NBA Europe en el ciclo 2027-2028.
El formato aún se cocina
El formato de la liga todavía se encuentra en discusión, aunque la idea inicial es lanzar la competencia con 16 franquicias. Doce de ellas contarían con plaza fija como clubes fundadores, mientras que las cuatro restantes se definirían por méritos deportivos, a través de un sistema de clasificación vinculado tanto a la Champions League como a las ligas nacionales.
La NBA ya dejó entrever cuáles serían los mercados prioritarios del proyecto: Londres y Manchester en el Reino Unido; París y Lyon en Francia; Madrid y Barcelona en España; Berlín y Múnich en Alemania; además de Atenas y Estambul. Esta orientación hacia grandes centros urbanos y mercados globales abre un debate con la tradición del básquet europeo, al poner en riesgo la presencia de plazas históricas como Kaunas o Belgrado, así como rivalidades emblemáticas.
Mientras la NBA continúa afinando los detalles del proyecto, la cautela sigue siendo la postura dominante entre los clubes. En ese contexto, el Real Madrid aparece como uno de los actores centrales de un plan que promete redefinir el mapa del basquet internacional, aunque todavía requiere definiciones clave antes de convertirse en realidad.