Real Sociedad se corona en la Copa del Rey
La Real Sociedad se consagró campeona de la Copa del Rey.
El partido se resolvió en la tanda de penales, donde el arquero Unai Marrero se convirtió en la figura al atajar dos tiros decisivos que le dieron la victoria a los blanquiazules y el cuarto título europeo. El encuentro finalizó 2-2 en el tiempo reglamentario y finalmente vencieron al Atlético de Madrid 4-3 en la definición desde el punto penal.
“Sabía que si llegaba el momento de los penales confiaba en mí. No me lo creo todavía. Es verdad que esto no se puede explicar. Estamos viviendo momentos bonitos y hay disfrutar de estos momentos. El niño que soñaba de pequeño cumple un sueño”, dijo a pie de cancha Unai Marrero, designado el mejor jugador del partido.
Ander Barrenetxea abrió el marcador para la Real Sociedad con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos, Ademola Lookman igualó el encuentro al minuto18, y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penal al 45+1'.
Sobre el final, el argentino Julián Álvarez anotó el empate con un disparo desde la frontal que prolongó el partido a tiempos extra donde el marcador no se movió.