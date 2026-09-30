Rebeca Bernal suma su tercer gol en dos partidos de Copa con el Manchester United

A un gran ritmo, la mexicana Rebeca Bernal marcó su tercer gol con el Manchester United, equipo al que llegó apenas el 2 de septiembre.

La ex jugadora de Rayadas anotó al minuto 11 del partido de la FA Women’s League Cup frente al Durham FC, cuando en un tiro de esquina se encontró con el balón en el área chica y remató hacia las redes.

Ese fue el primer gol del Manchester United, que finalmente ganó 5-1 para colocarse en el liderato del Grupo A luego de dos Jornadas, tras ganar en la primera por 10-1 frente al Sheffield United.

MEXICAN POWER 🇲🇽🔥👏#RebecaBernal no se cansa de hacer goles y llega a su tercera anotación en la Players Cup. pic.twitter.com/DO9nJt4IfE — FOX (@somos_FOX) September 30, 2026

Fue en ese partido donde la mexicana se estrenó con un doblete, el pasado 23 de septiembre, con remates de cabeza a los minutos 19 y 55. Además de Bernal, Lea Schuller también marcó doblete ese día, mientras que el mayor aporte fue de Mared Griffiths, con un triplete.

La primera mexicana en jugar en el torneo femenil inglés agradeció el apoyo durante los últimos días, todavía de adaptación al balompié británico.

“Siempre he sentido su cariño, pero estas últimas semanas ha estado muy top. Ha sido un proceso bonito y único pero no les mentiré, también muy complejo y retador, donde su apoyo me da esa fuerza extra para dar siempre lo mejor”, escribió la tamaulipeca de 29 años tras ese doblete.

¿Cómo va el Manchester Femenil en la Liga?

A diferencia del buen paso en la Copa, el Manchester United femenil ha batallado para sumar en la Women’s Super League, donde se encuentra en la posición 9, de 14 equipos, con un triunfo, un empate y dos derrotas.

Ese triunfo se dio el fin de semana pasado, cuando Bernal no fue titular pero ingresó al minuto 76, frente al West Ham. Un partido antes, frente al Arsenal, la mexicana también inició en el banco pero ingresó al 52’, mientras que una semana atrás, contra el Chelsea, entró al 52’ de la Jornada 2, cuando debutó en la liga inglesa y fue amonestada.