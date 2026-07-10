Recordando viejas épocas, André-Pierre Gignac visitó el vestidor francés tras pase a Semis
Después de la victoria 2-0 de Francia sobre Marruecos, los festejos por obtener el pase a las semifinales por tercer Copa del Mundo consecutiva no se hicieron esperar. Dentro del vestuario no solo se vieron celebraciones de jugadores y cuerpo técnico, sino también las visitas de ex jugadores que compartían la alegría con sus compatriotas.
Entre ellos se encontraban Thierry Henry y André-Pierre Gignac, ex futbolista de Tigres y de la selección francesa que ha estado presente en varios partidos del Mundial, tanto de México como de Francia, equipo al que representó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.
Ahí, el delantero se reencontró con algunos ex compañeros, además de que felicitó a la nueva generaciones. Desde antes de iniciar el juego ya se había visto a Gignac en los pasillos del Estadio de Boston saludando a cada uno de los jugadores antes de saltar al campo.
“Vine a saludar al entrenador, a algunos de los veteranos, aunque ya no quedan muchos… vine a ver a los chicos y a felicitarlos”, comentó André en un video publicado por la Federación Francesa de Futbol en redes sociales, en donde se le ve abrazar a futbolistas como Lucas Hernández, Kylian Mbappé o Ngolo Kanté, con quien compartió vestidor en la Eurocopa 2016.
“Creo que tenemos una defensa y un mediocampo sólido, y adelante tenemos hasta 6 monstruos que pueden marcar la diferencia en cualquier momento, tuvimos un gran partido. Pienso que la Francia del 2018 y la de 2026 son los mejores equipos que ha tenido Francia desde hace muchos años”, agregó el delantero.
Antes, durante, y después del partido se le vio a Gignac siempre junto a Henry, quienes visitaron el vestidor de un equipo del que alguna vez portaron la camiseta, tomándose fotos y recordando cuando eran ellos los que formaban parte de la selección.
“Lo que más me impresiona es la capacidad que tiene el equipo para recuperar el balón…el entusiasmo que mostraron en el campo es extraordinario, es realmente conmovedor ver un equipo así”, añadía Henry.
VISITANDO VIEJOS CONOCIDOS
La última vez que Gignac vistió la camiseta absoluta de Francia en un torneo oficial fue en la Eurocopa 2016, en donde consiguió el llamado después del buen desempeño que continuó mostrando en la Liga MX con los Tigres, jugando incluso minutos en la final ante Portugal, en donde el poste le negó el que habría sido el gol del triunfo para los galos.
De aquella selección solo sobreviven dos jugadores en el plantel actual, el mediocampista Ngolo Kanté, que no ha tenido muchos minutos en el actual torneo, y Lucas Digne, que ha jugado de titular en los últimos dos encuentros, además del técnico Didier Deschamps, con el que Gignac no solo coincidió en la selección, sino que fue su entrenador por dos años en el Olympique de Marsella.
RECORDANDO VIEJAS GLORIAS
André fue seleccionado francés de 2009 a 2016, formando parte de aquel equipo que se presentó en Sudáfrica 2010 sin mucho éxito al haber quedado eliminado en fase de grupos. Durante ese tiempo disputó 36 partidos con los galos, en donde anotó en 7 ocasiones y asistió en otras 4.
En cuanto a goles oficiales, el delantero marcó cuatro de ellos en los clasificatorios de UEFA para Sudáfrica 2010, además de otros cuatro que marcó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde participó como refuerzo, anotando un gol ante México y un hat-trick en contra de Sudáfrica.