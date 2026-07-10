Recordando viejas épocas, André-Pierre Gignac visitó el vestidor francés tras pase a Semis

"𝙅'𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚, 𝙞𝙡 𝙮 𝙖 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙥𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙢𝙤𝙩𝙨 !" 🫶 @10APG



André-Pierre Gignac est venu féliciter les Bleus dans le vestiaire après la victoire 2-0 face au Maroc ! pic.twitter.com/AxsbgFGVF2