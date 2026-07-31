Renuncia a FIFA mano derecha de Infantino para el Mundial 2026, por plan de inversión privada
El consejero principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre todo para el Mundial 2026, presentó su renuncia este viernes para manifestar su categórica oposición al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la polémica iniciativa que abriría la organización mundial del futbol a inversores privados.
Carlos Cordeiro, ex banquero y ex presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF), publicó su postura en LinkedIn sin matices: "Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el futbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego."
La renuncia de Cordeiro representa un golpe significativo para Infantino en un momento en que la oposición al proyecto se multiplica. La UEFA, que agrupa a las 55 federaciones europeas, amenazó el jueves de manera unánime con no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluyendo el Mundial, si la organización no abandona el plan.
La Concacaf, con sus 41 federaciones de Norte, Centroamérica y el Caribe, rechazó formalmente la propuesta, aunque de manera contradictoria, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en el que se manifestaba abierto a analizar la propuesta. De cualquier modo, este viernes la Confederación Asiática (AFC) sumó su voz, advirtiendo que cualquier iniciativa que amenace el Mundial "debe ser reconsiderada".
La FIFA Forward Enterprise (FFE) es la empresa subsidiaria que la FIFA busca crear para concentrar sus actividades comerciales y de eventos bajo una estructura abierta al capital externo. Según la organización, los inversores privados mantendrían una participación minoritaria de alrededor del 20 por ciento, con el objetivo de recaudar hasta 4,200 millones de dólares, cifra calculada sobre una valuación estimada de 20,000 millones de dólares para la FFE. La FIFA argumenta que el plan elevaría a 10,000 millones de dólares la financiación para el desarrollo del futbol en los próximos cuatro años.
Pero Cordeiro rechazó ese argumento. "La FIFA dispone ya de recursos financieros extraordinarios y tiene la capacidad para ayudar a sus federaciones miembro", escribió. "Vender una participación permanente en el activo más preciado del futbol para levantar 4,200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del futbol sin una justificación convincente."
Cordeiro, quien llevaba más de cinco años en la cúpula de la FIFA, también había sido designado por Donald Trump como consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026.
Pese a la oposición masiva, la FIFA reafirmó este viernes su intención de continuar el proceso de consultas que califica de "abiertas y democráticas" para llevar adelante el proyecto.