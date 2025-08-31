Resultados Series de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol: Diablos Rojos empata la Serie ante los Piratas
Las Series de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol entraron en su etapa decisiva. Cuatro equipos luchan por un boleto a la Serie del Rey: en la Zona Norte, los Charros de Jalisco se enfrentan nuevamente ante los Sultanes de Monterrey; en la Zona Sur, los Piratas de Campeche se miden ante los Diablos Rojos del México.
Aquí te presentamos el resumen y resultados de este domingo 31 de agosto en las Series de Campeonato de la LMB.
Diablos Rojos empata la Serie contra los Piratas de Campeche
Los Diablos Rojos del México se impusieron en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur e igualaron la serie 1-1 antes de viajar a Campeche. Aunque Félix Pérez y Chris Carter aportaron dos carreras impulsadas cada uno, el abridor Jake Thompson no logró frenar a la ofensiva escarlata: permitió cinco anotaciones y terminó cargando con la derrota.