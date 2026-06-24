'Resurrección': la prensa portuguesa celebra el renacer de Portugal y de Cristiano
La goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán y el doblete de Cristiano Ronaldo dominaron las portadas de los principales medios portugueses, que pasaron del cuestionamiento al festejo en un solo partido. Tras una semana de críticas por el flojo empate del debut, la prensa lusa habló de redención, de récords y de un capitán que respondió cuando más se dudaba de él.
El titular más comentado fue el del Jornal de Notícias, diario generalista que eligió la palabra "Resurrección" junto a una imagen de Cristiano Ronaldo. El periódico subrayó que el equipo de Roberto Martínez "borró la mala imagen" que había dejado en el estreno ante República Democrática del Congo y silenció las críticas surgidas tras aquel tropiezo 1-1. La idea de un equipo que renace tras tocar fondo fue el hilo conductor de buena parte de la cobertura.
Los tres grandes diarios deportivos de Portugal, Record, A Bola y O Jogo, se enfocaron en el capitán y jugaron con su célebre festejo. Record abrió con un expresivo "Así sííí", mientras que O Jogo eligió "Ahora sííí", ambos guiños al "Siuuu" con el que Cristiano celebra sus goles. Las cabeceras pusieron el acento en la respuesta del delantero de 41 años, que apenas días antes era el centro de todas las preguntas sobre si debía seguir como titular.
A Bola fue de las que mejor capturó el peso histórico de la noche. El diario destacó que la primera parte de Portugal entró directamente en los libros de historia, ya que por primera vez la selección marcó tres goles en los primeros 45 minutos de un partido de Copa del Mundo. El periódico también remarcó que Cristiano, con su doblete antes del descanso, se convirtió en apenas el tercer jugador portugués en marcar dos goles en un mismo partido de un Mundial, después de Eusébio ante Corea del Norte en 1966 y del propio Ronaldo ante España en 2018. En su crónica en vivo, A Bola resumió el sentir general con una frase: "Aquí está la respuesta que millones de portugueses esperaban."
La declaración que más reprodujeron los medios lusos fue la del propio Cristiano al terminar el partido. "Estoy de vuelta", lanzó el capitán, en un mensaje que A Bola y el resto de la prensa interpretaron como una respuesta directa a quienes lo daban por acabado. En la rueda de prensa amplió la idea: "Dios ayuda a los que trabajan duro. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba retirado del fútbol, pero seguí adelante, como siempre, porque creo en el trabajo duro." La narrativa de la redención atravesó toda la cobertura.
La victoria también reforzó la figura de Roberto Martínez. La prensa portuguesa destacó que el técnico español atraviesa una de las mejores etapas de su carrera y que durante este Mundial se convirtió en el entrenador español con más triunfos en Copas del Mundo, con ocho victorias en doce partidos dirigidos entre sus etapas al frente de Bélgica y Portugal. Los medios también resaltaron que la apuesta de Martínez por meter a João Félix en el once titular le salió bien, y que el catalán pasó de estar bajo la lupa tras el empate del debut a recibir elogios en cuestión de días.
Más allá de los titulares, el mensaje de fondo en la prensa portuguesa fue de alivio y de renovada ambición. Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos y se metió de lleno en la pelea por avanzar con autoridad. Tras una semana marcada por las dudas, los medios lusos coincidieron en que la goleada llegó en el momento justo para recuperar la confianza y volver a hablar de su selección como una candidata seria en el Mundial. El último partido del grupo, este sábado ante Colombia, dirá si esta resurrección es real o si fue solo un respiro pasajero.