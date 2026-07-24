River rompe su récord y concreta fichaje de Ángel Correa tras su paso por Tigres
River Plate hizo oficial este viernes la incorporación del delantero Ángel Correa, quien deja a Tigres para convertirse en uno de los refuerzos estelares del conjunto argentino de cara al torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2026.
El atacante de 31 años llegó a Buenos Aires para presentar los exámenes médicos previos a la firma de su contrato, en una operación que, de acuerdo con reportes de la prensa argentina, ronda los 15 millones de dólares, cifra que convertiría la negociación en la más costosa en la historia del club de Núñez.
"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", informó el club a través de sus canales oficiales.
Con su llegada, Correa se convierte en el sexto refuerzo de River para la segunda mitad del año, luego de las incorporaciones de los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el colombiano Rafael Santos Borré y los argentinos Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi.
El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también ampliará la presencia de futbolistas que levantaron ese título dentro del plantel millonario, donde compartirá vestidor con Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.
Formado en San Lorenzo, Correa debutó en Primera División en 2012 antes de dar el salto al Atlético de Madrid, club en el que permaneció durante casi una década. Con el conjunto español disputó 469 partidos, anotó 88 goles y repartió 64 asistencias, además de conquistar la Liga de España 2020-21, la Europa League 2017-18 y la Supercopa de Europa 2018.
A nivel internacional, además del Mundial de Qatar 2022, fue parte de la selección argentina que ganó la Copa América 2021, mientras que con San Lorenzo obtuvo el torneo local de 2013 y la histórica Copa Libertadores de 2014.
En la Albiceleste suma 28 partidos internacionales y tres goles. Su aparición más reciente con la selección fue en junio de 2025, cuando Argentina derrotó 1-0 a Chile en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.