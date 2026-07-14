Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise estarán en el show previo a la Final del Mundial 2026
A cinco días de la Final del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer el cartel para la clausura este domingo en Nueva York, en donde músicos, actores, y celebridades del internet se harán presentes previo al partido.
En el ámbito musical serán Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger y Laura Pausini quienes amenicen la ceremonia, mientras que Tom Cruise hará una participación especial al lado del streamer IShowSpeed.
Hudson interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos. Aunque por ahora no hay confirmación de artistas mexicanos o canadienses en la ceremonia de clausura, el director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi, asegura que habrá presencia de los tres países anfitriones.
“Haciendo eco del espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo al escenario más importante de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el futbol, antes de que demos comienzo al tan esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico”, comentó Schirgi en un comunicado de FIFA.
El organismo detalla que los aficionados en el estadio formarán parte del espectáculo, por lo que se pide lleguen con antelación al estadio. Además, señala que en los días anteriores a la ceremonia se anunciarán más nombres de personalidades que actuarán este domingo 19.
Uno de los nombres que más destaca es el de Tom Cruise, el cual ya formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, saltando desde lo alto del estadio y llevándose la antorcha olímpica camino a Los Ángeles, en donde será la próxima justa.
¿A QUÉ HORA ES LA CEREMONIA DE CLAUSURA?
El Estadio de Nueva York abrirá sus puertas cuatro horas antes del comienzo del partido. La ceremonia de clausura comenzará a las 11:30 horas del centro de México y tendrá una duración de hora y media; el partido iniciará a las 13:00 horas.
Como anunció la FIFA antes de que comenzara la Copa del Mundo, la final también tendrá por primera vez un show del medio tiempo, con una duración de 11 minutos, con artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel y la banda BTS.
Como parte del mensaje educativo que quiere brindar la FIFA al público, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets también estarán presentes; ambos espectáculos estarán a cargo de Global Citizen, además de que cuentan con la supervisión de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.