Roberto Carlos, víctima de estafa por un red de fraude que vendía títulos falsos de DT

Leyendas del futbol como Roberto Carlos, Thiago Silva y Paolo Guerrero han sido víctimas de una banda criminal. Todos ellos han reportado haber sido estafados por una red que se encargaba de vender títulos falsos de director técnico.

Lo anterior fue dado a conocer por el medio brasileño UOL. De acuerdo con la información revelada, el engaño era encabezado por el exfutbolista argentino Alejandro Mancuso, quien en su momento fuera auxiliar técnico de Diego Armando Maradona en La Albiceleste.

Aparentemente, Mancuso se presentaba como un representante de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Según los reportes, se reunía con futbolistas recién retirados o en la fase final de sus carreras que buscaban obtener su certificación como estrategas. A ellos les ofrecía agilizar el proceso para que, en lugar de cursar los tres años reglamentarios, recibieran en un lapso de una semana a 10 días su documentación oficial en las categorías C, B, A y A Pro. A cambio, solicitaba la cifra de 100 mil reales (aproximadamente 20 mil dólares).

Una vez realizado el pago y cumplido el plazo, los futbolistas recibían los certificados. Sin embargo, al intentar verificar su autenticidad, se percataban de que la documentación carecía de validez oficial.

Las figuras estafadas y la postura de la ATFA

Entre las víctimas de este fraude se encuentran destacadas figuras y leyendas del futbol sudamericano: desde el campeón del mundo Roberto Carlos, el ganador de la Champions League Thiago Silva y el multicampeón de Copa Libertadores Felipe Melo, hasta referentes como Diego Lugano, Paolo Guerrero y Alex.

Este último declaró cómo fue que cayó en el engaño, explicando que Mancuso le pidió completar un trámite en línea para simular un proceso oficial.

“Él dijo que tenía una manera de tramitar las licencias argentinas. Me garantizó que solo era necesario un trámite en línea y que me enviaría los documentos en poco tiempo. Incluso llené algunos formularios que me mandó, y luego me envió los certificados por correo. Fue un error, que creo que es el error de la mayoría, y asumo la responsabilidad. Quería ahorrarme tiempo, pero nunca lo usé”, comentó el exfutbolista.

Por su parte, la ATFA, a través de su secretario general Salvador Pasini, se ha deslindado por completo de los hechos, desconociendo a Alejandro Mancuso y asegurando que no mantiene relación alguna con el organismo.

¿Qué castigo hay por ejercer como DT sin título?

Cabe señalar que ejercer como director técnico sin contar con una certificación oficial en regla es sancionado por la Conmebol. Los castigos pueden ir desde multas económicas y suspensiones para el entrenador, hasta sanciones financieras o deportivas para el propio club.

Sin embargo, no existe una pena universal establecida, ya que las medidas dependen del desarrollo y resolución de cada investigación.