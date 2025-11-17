Robinho, quien purga condena por violación, deja la "cárcel de los famosos" y es trasladado

🚨 Robinho deixa penitenciária em Tremembé e é transferido para presídio em Limeira.



Ex-jogador cumpre pena de nove anos de reclusão pelo estupro de uma mulher; transferência foi acatada pela Secretaria da Administração Penitenciária após pedido da defesa.



