Rodrigo Aguirre, el primer expulsado en Liga MX por taparse la boca
Las nuevas reglas implementadas en la Copa del Mundo ya se ven también en Liga MX, donde se presentó la primera expulsión por taparse la boca, para el futbolista de Tigres, Rodrigo Aguirre.
Durante el tiempo agregado de la primera mitad entre Xolos y Tigres este jueves, el delantero uruguayo se tapó la boca mientras decía algo al defensor Jesús Gómez, provocando la revisión del VAR y con ello la tarjeta roja, la primera de este tipo en el futbol mexicano.
Como explicó el árbitro al momento de dar la decisión, el futbolista “se tapa la boca en una situación de conflicto”, por lo que dejó a Tigres con 10 jugadores. El partido terminó con un 3-1 a favor de Xolos después de la desventaja numérica de los regiomontanos.
Aguirre se perderá entonces el partido ante Atlético San Luis del próximo viernes 24 de julio de la jornada 2, el primero de los universitarios como locales en el Apertura 2026. Esta imagen recuerda lo sucedido en la Copa del Mundo, donde se dio la primera expulsión por este acto.
LA SEGUNDA EN SUELO MEXICANO
Durante el partido de 16avos de final del Mundial 2026 entre Ecuador y México, el defensor Piero Hincapié también fue expulsado por taparse la boca al dirigirse a Santiago Giménez, quien rápidamente avisó al árbitro sobre la situación, algo que los jugadores de Xolos también hicieron con Aguirre.
La primera tarjeta que se mostró por esta nueva regla fue para Miguel Almirón de Paraguay, también durante el Mundial. El paraguayo vio la roja cuando se tapó la boca frente a un jugador de Turquía; tanto Almirón como Hincapié recibieron un partido de suspensión por los hechos, por lo que se espera que la sanción para Aguirre sea similar.
¿ QUÉ ES LA LEY PRESTIANNI?
El origen de esta nueva regla por parte de la FIFA viene de un partido entre Real Madrid y Benfica de la temporada pasada en Champions League, cuando el argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca para dirigirse al brasileño Vinicius Jr. Sin las cámaras logrando captar qué dijo, el futbolista del Madrid denunció insultos racistas en su contra.
Aquel partido se suspendió por unos minutos y Prestianni solo recibió la tarjeta amarilla, pero después la UEFA le dio seis partidos de suspensión. Desde entonces se decidió la nueva regla de expulsar a un jugador que realice dicho gesto, independientemente de lo que le diga al rival.
Esta nueva regla entró en vigor en la Copa del Mundo “con el objetivo de erradicar y visibilizar los comportamientos discriminatorios, racistas u homofóbicos que los futbolistas intentan ocultar ante las cámaras y los árbitros”, según explica el reglamento FIFA.
A pesar de ello, la UEFA informó que no estará aplicando la Ley Prestianni en ninguna de sus competencias, mostrando únicamente tarjeta amarilla a quienes realicen el gesto, y si se presentan posibles ofensas raciales u homofóbicas, se realizará una investigación tras el juego para impartir una sanción, como se hizo con el argentino.