Rodrigo Huescas renace en Europa con titularidad, asistencia y goleada con el Copenhague

Rodrigo Huescas, a un año de romperse el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, empieza a recuperar el nivel que lo llevó a Europa con el Copenhague. El mexicano disputó su primer partido completo después de aquella lesión, dando además con una genialidad su primera asistencia de la temporada.

Este jueves, el Copenhague se enfrentó en un duelo de eliminación directa al Aarhus Fremad por la cuarta ronda de la Copa de Dinamarca. Para este compromiso, el entrenador Bo Svensson le dio la oportunidad a Huescas de recuperar confianza y terreno en la pelea por la titularidad de la lateral derecha, mandándolo desde el inicio.

El partido terminó con una goleada a favor de “Los Leones” por 0-3, con el mexicano colaborando directamente en el primer gol. Y es que, tras una presión alta, su equipo recuperó la pelota en zona de ataque, iniciando ahí una jugada en la que recibió un pase el cual, de primera intención, tocó de tacón para habilitar a William Clem, quien al minuto 20 inauguró el marcador.

Posteriormente, al 39', en un rechace de un tiro de esquina, Mohamed Elyounoussi bajó la esférica de pecho e impactó de volea para el segundo tanto. Finalmente, al 79’, Alexander Ludwig anotó un autogol para colocar cifras definitivas.

Huescas suma su cuarto partido desde su regreso a la acción

Cabe recordar que, el 1 de octubre de 2025, el canterano de Cruz Azul tuvo que abandonar la cancha en camilla tras una lesión ante el Qarabağ FK en la Champions League. Después de someterse a los estudios médicos correspondientes, los doctores confirmaron que se trataba de una rotura de ligamentos, una situación de gravedad que lo dejó fuera de lo que restaba de aquella temporada, del Mundial con México e incluso del inicio de esta campaña.

Pero, tras recibir el alta médica y reincorporarse a los entrenamientos, Huescas por fin pudo volver a las actividades el pasado 4 de octubre de 2026, en un amistoso contra el Hamburgo. Posteriormente, pudo disputar dos encuentros más de Conference League y ahora, con este, uno de copa. Sin embargo, solo en este último estuvo presente los 90 minutos, demostrando que su ritmo físico va en pleno ascenso y que está listo para pelear de lleno por un puesto en el cuadro titular.

* Copenhague 0-2 Hamburgo – Amistoso (Salió de cambio al medio tiempo)

* Copenhague 3-0 Braga – Conference League (Entró de cambio 20 minutos)

* Estrella Roja 2-2 Copenhague – Conference League (Salió de cambio al minuto 62)

* Aarhus Fremad 0-3 Copenhague – Copa de Dinamarca (Jugó los 90 minutos y dio asistencia)

Ahora, aguarda por volver al torneo de liga, donde aunque ya saltó a la banca un par de veces, todavía no pisa la cancha. Su próximo encuentro será precisamente en dicha competición, el lunes 2 de noviembre, en duelo de la fecha 12 de visitante contra el Sønderjyske Fodbold, donde espera por fin sumar minutos.